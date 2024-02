Este test auditivo que dura menos de un minuto te dice la edad de tus oídos: te vas a llevar una sorpresa

No valoramos los sentidos hasta que se pierden, por ejemplo, uno no valora ver bien hasta que le llega la miopía y ya no ve más de tres palmos más allá si no lleva puestas las gafas. Con el oído pasa lo mismo, y aunque su deterioro se suele notar menos que con la vista, lo cierto es que la gran mayoría de personas escuchan peor de lo que deberían por su edad, y si no te lo crees haz este test.

Lo cierto es que este es un problema que cada vez se va a hacer más recurrente, y al igual que ahora cada vez más personas necesitan llevar gafas debido al uso constante de pantallas que dañan y cansan la vista, el uso constante de auriculares y altavoces también está afectando negativamente a nuestros oídos.

Lo cierto es que con los años a todo el mundo se le deteriora este sentido, pero hoy en día este proceso es cada vez más acelerado, y técnicamente hablando, este se produce porque con el paso de los años y el desgaste, las personas dejan de oír las frecuencias más altas.

Un ser humano puede escuchar sonidos con una frecuencia de entre 20 y 20.000 Hz, y ha medida que pasa el tiempo y este sentido va perdiendo esta frecuencia va cayendo. Aunque la edad no es el único motivo por el que puedes ir perdiendo audición, ya que esto puede ser causado también por enfermedades asociadas al sistema respiratorio e incluso fumar puede dejarte sordo.

Quizás nunca te lo habías cuestionado, pero este test que puedes realizar todas las veces que quieras y de manera gratuita, te dice la edad aproximada que tienen tus oídos, y antes de que la pruebes te avisamos que seguramente después te sientas más mayor de lo que eres, porque en la mayoría de los casos el resultado te hace más viejo de lo que realmente eres.

Cosas a tener en cuenta antes de realizarlo

Antes de hacer esta prueba, es importante que sepas que la edad que te calcula se calcula con una fórmula científica donde establecen que la edad es igual a 110 si la frecuencia es 200. Se recomienda realizar esta prueba dos o tres veces para tener una respuesta más exacta y se recomienda hacer la prueba con el volúmen bajo para evitar que te cause daños.

También es importante que tengas en cuenta algunos aspectos más, como que la calidad de los auriculares (que son obligatorios para hacer la prueba) debe ser aceptable, y no valen unos que te han regalado en el tren.

A su vez, recuerda que hay algunas marcas como Apple que bloquean automáticamente las frecuencias altas por lo que no valdría este test. Por último, recuerda que esta prueba no tiene ningún valor médico, por lo que si te preocuopa o sientes que escuchas mal, vé al médico para comprobarlo.