Tres alternativas más baratas que los AirTags que cumplen con la misma función

Si bien es cierto que la ciberdelincuencia está en auge, la tecnología es uno de nustros mayores aliados para proteger y asegurar aquello que es importante para nosotros. Cámaras, sensores, alarmas y demás dispositivos se han popularizado mucho en los últimos años, pero no son las únicas herramientas que existen para nuestra ciberseguridad.

A pesar de que no son propiamente un dispositivo nuevo como tal, los localizadores se han popularizado mucho en los últimos años y son cada vez más personas las que se hacen con uno para añadirlo a sus llaves, carteras, mochilas o lo que sea para evitar perderlos.

Este tipo de balizas de posición funcionan gracias a la banda ultraancha (UWB) o Bluetooth y se requiere de un móvil para que identifique el último punto donde se encontraba. Entre las opciones más famosas de este tipo de mini localizadores, están (como no podía ser de otra manera) los AirTags de Apple, pero estos tienen aspectos que mejorar, como su precio o que tan solo funcionan con dispositivos de la compañia.

Decimos esto, porque Apple vende cada AirTag a 35 euros por unidad, y en el caso de que quieras varios ofrecen un pack de cuatro por 119 euros. En el caso de que no quieras pagar esta "tasa Apple" o que seas usuario de Android, en el artículo de hoy te presentamos tres alternativas más económicas que cumplen con las mismas funciones.

Tile Mate

Considerados como los precursores en este tipo de dispositivos, Tile Mate fueron los primero AirTags antes de que Apple los lanzara. Esta opción es recomendable porque puedes encontrar la unidad por casi 25 euros en Amazon, aunque si compras el pack de dos te sale más rentable.

Lo más destacado de esta baliza es que tiene una batería intercambiable que dura un año entero y tiene un rango de búsqueda de hasta 60 metros.

Eufy Security SmartTrack Link

Uno de los aspectos más destacables de este dispositivo es que es compatible con tanto Android como con el 'Find my iPhone' de Apple. Aunque sin duda, su aspecto más diferencial es que no solo permite encontrar el dispositivo en el que has puesto la baliza, sino que funciona también a la inversa en el caso de lo que estás buscando es tu teléfono.

Puedes hacerte con uno de estos localizadores a partir de los 25 euros en Amazon, y como añadido tiene un agujero que facilita su colocación en las llaves o una mochila, eliminando la necesidad de comprar un complemento extra como ocurre con los AirTags.

Chipolo One

De nuevo, esta función destaca porque es compatible de manera nativa con tanto Android como iOS, aunque tiene muchos otros detalles que la convierten en un localizador interesante. Por ejemplo, estas balizas son más compactas que los AirTags y tienen varios colores entre los que elegir.

Además, son resistentes al agua y al parecer su batería dura hasta dos años, de nuevo tienen un precio de 25 euros por unidad, aunque también ofrecen una versión un poco más grande a partir de los 30 euros.