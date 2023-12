Luca Rossi: "Preferiría equivocarme y dar su primer móvil a un niño demasiado tarde a hacerlo demasiado pronto"

Luca Rossi es el responsable de Lenovo a nivel mundial de la división de ordenadores, tablets y smartphones (Intelligent Devices Group). Llegó a Lenovo en 2015 tras haber trabajado en Acer y Asus y también es el encargado de supervisar el negocio global de la compañía en 'workstations', software y soluciones de metaverso empresarial, ciberseguridad y colaboración Smart. Convencido de que la IA generativa va a posibilitar la transformación digital real y de que llegará a todos los dispositivos en 2027 o 2028, no cree que exista una edad concreta a partir de la cual dar a un niño su primer móvil, pero apunta un consejo interesante: "Preferiría equivocarme en dárselo demasiado tarde a dárselo demasiado pronto".

P. ¿Cuál cree que va a ser la principal tendencia en dispositivos para los próximos cinco años?

R. Sin duda, la Inteligencia Artificial generativa. Es una tecnología que va a llegar de forma gradual a todos los dispositivos, desde los ordenadores personales a los teléfonos y las tablets y que estará presente en todos ellos calculamos que para el año 2027 o 2028.

P. ¿Qué nos va a permitir? ¿Por qué va a ser tan importante?

R. Estoy convencido de que va a hacer posible la transformación digital de una forma real para las empresas. Va a revolucionar la manera en que nos comunicamos con los dispositivos. Toda la información estará alojada en el mismo dispositivo, por lo que podremos usarla sin siquiera acceso a Internet, todo gestionado desde el mismo terminal. Ya hay muchos casos de uso de interacción de todas las apps con la información para ayudarnos en todo tipo de situaciones.

P. ¿Los usuarios van a estar dispuestos a cambiar de ordenador, tablet o teléfono para conseguir esa tecnología?

R. Soy muy optimista. Estoy seguro de que cuando vean lo que pueden hacer con la IA generativa, de esas nuevas posibilidades y beneficios, de cómo aumentar la productividad y la velocidad gracias a ella, querrán cambiar sus dispositivos. Habrá un punto de inflexión, lo van a poder apreciar por ellos mismos. Pero hablamos de una transición gradual, que estará presente en todos ellos dentro de tres o cuatro años.

P. ¿Puede poner un ejemplo de caso de uso?

R. Podremos pedirle al ordenador que nos prepare una presentación para el jefe a partir de toda la información contenida en una serie de correos electrónicos, por ejemplo. Ya hemos visto muchas demos de uso, además de forma local, sin necesidad de cargar toda nuestra información en la nube.

P. ¿No tiene la sensación de que a veces la tecnología cambia demasiado rápido? No nos hemos adaptado a algo disruptivo y ya viene lo siguiente…

R. Resulta curioso que hace poco más de un año no habíamos oído hablar de la IA generativa y ahora comprobamos que va a ser realmente disruptiva. Pero no lo decimos solo nosotros, también Qualcomm e Intel comparten esa visión de extender las capacidades de la IA generativa a todos los dispositivos que usamos.

P. ¿No hay riesgo de dejar demasiadas cosas en manos de la tecnología?

R. Tenemos que ser responsable en el uso de la tecnología, por supuesto. Y en Lenovo es nuestro lema, estamos todo el tiempo buscando esos beneficios reales. Podemos recordar que cuando llegó Google hace 20 años todos pensábamos también que nos íbamos a volver idiotas, que no íbamos a leer libros nunca más. Todo eso no ha pasado. La IA generativa nos va a permitir centrarnos en tareas más inteligentes y de mayor valor. Y hay que buscar el equilibrio, pero parar la innovación es totalmente imposible. Es mejor aceptar esos progresos y utilizarlos para bien, respetando la privacidad…

P. ¿Cómo afectarán esos cambios al diseño de los equipos?

R. Si hasta ahora hablábamos de CPU y de GPU, a partir de ahora entra en juego un nuevo sistema, la NPU: Neural Processing Unit. Será una parte de la CPU especializada en IA que hará trillones de operaciones en muy poco tiempo y esto se traducirá en un lenguaje natural mucho más fluido. La comunicación con el dispositivo será tan natural que no necesitaremos teclado muchas veces.

P. ¿Eso puede ser positivo para reducir la brecha digital con los mayores, por ejemplo?

R. Desde luego, ese sistema de comunicación pretende ser y será mucho más fluido que los sistemas de inteligencia artificial de los asistentes personales que ahora solemos utilizar. Ayudará a quienes no están tan familiarizados con los equipos actuales. El propio dispositivo se adelantará a nuestras necesidades y nos hará propuestas a partir de toda la información, ya sea para la agenda o en otras aplicaciones. El dispositivo será como nuestro gemelo digital y nos conocerá tan bien que nos ayudará en muchas cosas.

P. ¿En qué situación se encuentra el mercado? ¿Se consolida la recuperación en ventas de dispositivos?

R. Hemos vivido un 2023 difícil y también la segunda mitad de 2022, porque en los tiempos del Covid, dos años antes, las ventas de dispositivos crecieron hasta un 45% por la necesidad de teletrabajar... Aquello no fue normal y sabíamos que después de aquel pico iba a llegar un valle. Ahora ha llegado el momento de ir renovando todos aquellos equipos y prevemos que ese valle está acabando. La demanda de dispositivos está más ligada a la mejora del PIB que a la inflación y somos optimistas de que en el próximo trimestre de resultados ya mostrará un crecimiento moderado, en el entorno del 4%-6%.

P. Termine esta frase: Un niño debería recibir su primer teléfono móvil a la edad de…

R. Es difícil especificar una edad concreta, porque depende de muchos factores, como la madurez del niño, la cultura, el entorno… Pero tengo claro que no debería de ser demasiado pronto. Si el cerebro no está preparado para el uso de las redes sociales, por ejemplo, puede provocar daños innecesarios. No puedo dar una edad concreta, pero sí tengo claro que preferiría equivocarme en dárselo demasiado tarde a dárselo demasiado pronto.

P. ¿En qué consiste esa área de negocio llamada colaboración Smart?

R. Es un área que existía en Lenovo antes de la pandemia, pero que ganó más importancia tras la crisis sanitaria. Busca la manera de ayudar a las empresas a esa colaboración en remoto con sus proveedores y colaboradores, para hacerlas más competitivas en este entorno híbrido de teletrabajo y presencialidad. Ahora mismo, facturamos alrededor de 650 millones de euros en esta división.

P. ¿Cree que ese modelo híbrido se va a mantener?

R. Absolutamente. Ahora mismo, cuando entrevistas a alguien de 20-30 años para un nuevo puesto de trabajo, la segunda pregunta que hacen es cómo funciona la política de trabajo remoto. Es una tendencia que se va a consolidar.

P. ¿Cuál ha sido en su opinión el principal fracaso de la tecnología en los últimos 5-10 años?

R. Quizá hasta ahora haya sido el cine en 3D, que nunca terminó de arrancar. Pero justo ahora estamos con un reto, que es recuperar la visión 3D, pero sin necesitar gafas. Ya contamos con un monitor para ello, que dispone de sensores y cámaras que detectan la visión de un solo usuario y adapta la imagen al 3D. Pensamos que en dos años puede estar disponible para varios usuarios con un mismo monitor, sin necesidad de usar gafas. Así que el 3D tendrá una segunda oportunidad pensando, más allá del cine, en más aplicaciones como las videoconferencias...