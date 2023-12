Del casete a la nube

Quienes llevamos consumiendo videojuegos desde los tiempos del Spectrum, cuando había que cargar los juegos desde una casete, valoramos mucho los tiempos que tardamos en iniciar una partida. También nos acordamos de aquella época cuando las consolas de última generación nos piden que actualicemos el juego antes de jugar y entonces recordamos aquella época porque venimos a tardar a veces hasta más tiempo que cando pulsábamos el 'play' en la casete. Todo esto viene al caso porque hemos podido probar unos días el nuevo servicio de videojuegos en streaming de Amazon, Luna, y aquí sí, por fin, se acabó eso de esperar para poder jugar.

El servicio Luna está disponible en España desde noviembre y podemos considerarlo el Netflix de los videojuegos. Llega dispuesto a competir con el Xbox Game Pass de Microsoft, que se comió a otro servicio similar que pasó al olvido, el Google Stadia. Para acceder a Luna solo tenemos que disponer de una suscripción, entre tres modalidades posibles, según el tipo de juego con el que queramos divertirnos.

Así, por describir esos servicios rápidamente, si optamos por Jackbox Games (4,99 euros al mes) al ser la más económica solo accederemos a juegos populares para fiestas del tipo 'Quiplash', 'Trivia Murder Party' o 'Drawful'. Si damos un paso más, con Luna+ (9,99 euros al mes) el horizonte se amplía con todos los géneros posibles (acción, aventura, carreras, clásicos…) y, entre otros títulos, accederemos a 'Team Sonic Racing', 'Batman: Arkham Knight' o 'Fortnite'y a los juegos del desarrollador Ubisoft para PC que ya tengamos. Si lo queremos todo, con Ubisoft+ (17,99 euros al mes) podremos jugar a los últimos lanzamientos de esta compañía como el 'Assassin's Creed Mirage', toda la saga 'Far Cry', 'The division' o el próximo lanzamiento 'Avatar: Frontiers of Pandora'.

Una vez elegida la suscripción, podemos jugar desde el móvil, pero lo más recomendable es hacerse con un mando Luna (69,99 euros), similar en diseño al pad de las consolas Xbox. Sí lo hemos notado bastante más sensible, por lo que deberemos de acostumbrarnos a ello. Aunque podemos jugar tanto en el móvil como en cualquier pantalla con Fire TV, si vamos a hacerlo en el móvil recomendamos adquirir por 15 euros más un clip -disponible en Amazon unto al mando- para unir en diferentes posiciones el mando Luna al 'smartphone'.

La propuesta nos permite olvidarnos de las consolas y acceder directamente a todos los títulos directamente desde la nube. Aquí Amazon también demuestra su hegemonía con Amazon Web Services (AWS). Por nuestra parte solo deberemos de preocuparnos de contar con una buena conexión a internet. Nos ha llamado la atención la facilidad y velocidad con la que podemos pasar de un juego a otro, Y no de juegos simples, sino del 'Resident Evil 2' al 'Ride 4'. En menos de un minuto pasamos de estar matando zombies a corriendo en un circuito sobre la moto. Tampoco necesitamos para disfrutar de la experiencia con total fluidez del último teléfono móvil pues las pruebas las hemos hecho con el Motog73, que cuenta con el chip de MediaTek Dimensity 930.

Queremos pensar que, igual que Amazon ha llegado a esa alianza con UbiSoft para ofrecer su catálogo de juegos en streaming en Luna, con el tiempo llegarán otros acuerdos con Activision para los 'Call of Duty', con EA para sus títulos deportivos… Lo que es cierto es que desde Amazon han sabido esperar a lanzar el servicio cuando habían confirmado de verdad que todo estaba muy bien afinado.