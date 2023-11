Tres asuntos que darán que hablar este jueves: el futuro iPhone 16, las camisetas de Windows y el mensaje del padre de Alibaba

Se pone en marcha la máquina de los rumores del iPhone 16

El próximo modelo del iPhone se desvelará a mediados de septiembre de 2024, pero la máquina de los rumores ya se ha puesto en marcha. Por lo pronto, se anticipa que la versión 16 Pro Max lucirá una pantalla de 6,9 pulgadas, frente a las 6,7 pulgadas de la versión 15 Pro. Ese mayor tamaño hará que pese 194 gramos, cinco más que su inmediato antecesor. A su vez, el display del modelo iPhone 16 Pro medirá 6.3 pulgadas, frente a las 6,1 pulgadas del iPhone 15 Pro. La batería de la próxima generación de iPhones Pro incluirá una menor disipación de calor que los modelos anteriores para alcanzar los 3.274 miliamperios, según el blog de Kosutami, frente a los 3.274 miliamperios de la versión iPhone 15 Pro.

Jack Ma recuerda que "toda gran empresa nace en invierno"

Jack Ma, fundador de Alibaba y durante años una de las personas más ricas del mundo, no ha podido morderse la lengua cuando le han preguntado por la evolución del gigante chino del comercio electrónico. En un mensaje para su excompañía, Ma recordó que "toda gran empresa nace en invierno", en alusión a la necesidad de levantarse tras una caída. De esa forma, el magnate no sólo apunta la necesidad de que la compañía corrija su actual deriva, sino que también erosiona la moral de los que fueron sus empleados. En un foro interno de la multinacional, Ma felicitó a los gestores de PDD Holdings Inc tras arañar cuota de mercado a Alibaba. Entre otros disgustos, Alibaba sufre en sus cuentas los planes de dividir la corporación en seis partes más pequeñas, así como la dimisión de su primer ejecutivo, Daniel Zhang.

Microsoft vende camisetas con su icónica colina

La colina verde rechamante, bajo un cielo azul salpicado con nubes de algodón, está grabada en la retina de millones de usuarios de Windows. Se trata de una de las fotografías más vistas de la historia. Pero la imagen también aparece estos días en una de las camisetas que la compañía de Redmond comercializa en su tienda de merchandising. Se trata de la icónica foto inmortalizada por el fotógrafo de National Geographic Charles O'Rear en 1996, en el condado de Sonoma (California), posteriormente vendida al archivo del banco de imágenes Corbis. Se sabe que la multinacional compró la imagen en 2000 para empezar a hacerla famosa como pantalla de inicio del Windows XP desde 2001