China presenta su versión de capa de invisibilidad, pero no es magia, es ciencia

Entre todos los superpoderes que los niños fantasean con tener, uno de los más repetidos a lo largo de los años es el de ser invisible. Hasta ahora, este habilidad era única para series y películas fantasiosas, no obstante, un grupo de ingenieros de la Facultad de Ciencias de la Universidad Donghua (China) ha logrado convertir en realidad este objetivo, pero no es usando magia, sino a través de la ciencia.

Fue hace casi un mes cuando Chu Junhao, físico y director de la facultad que acabamos de mencionar, presentó uno de los avances más interesantes y curiosos que hemos visto en este año durante un evento científico celebrado en Shangai.

Se trata de la presentación de uno de los avances en los que más están trabajando desde esta universidad en China, la invisibilidad, y tal y como si se tratase de una película de Harry Potter, durante la presentación este académico se refiero al proyecto como "una capa de invisibilidad".

Con la ayuda de dos personas, Junhao salió al escenario con una lámina que un principio era translúcida, ya que se podía ver sus piernas por detrás, aunque de manera algo borrosa. Pero lo espectacular no llegó hasta que los ayudantes tornaron dicha lámina en 90º y las piernas del físico desaparecieron.

Magic! Chu Junhao, academician of the Chinese Academy of Sciences, demonstrated "invisibility". pic.twitter.com/qNESHCVvPK