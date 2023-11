Tres asuntos tecnológicos que darán que hablar este viernes

1. ¿El Black Friday mejor de la historia?

Hoy es el gran día del consumo, la fecha más importante del año para las marcas de electrónica. Este Black Friday -que se dilatará durante el fin de semana hasta enlazar con el Cyber Monday-, promete convertirse en el más intenso y fructífero de la historia, según anticiparon en la vispera numerosos directores de márketing de compañías tecnológicas. Hasta un 30% de las ventas totales del año prometen concentrarse en estos días en ciertas marcas y productos, especialmente televisores, smartphones y portátiles. Es conocido que millones de consumidores desenfundará durante las próximas horas sus tarjetas de crédito para anticipar las compras navideñas, para aprovecharse presuntas oportunidades que no volverán a repetirse. Los descuentos pueden alcanzar el 80%, con ofertas que se extienden hasta al ámbito inmobiliario, con pisos por 100.000 euros. No obstante, las organizaciones de consumidores alertan de que no todo son rebajas y que las compras impulsivas pueden resultar funestas para muchas economías domésticas. La OCU, por ejemplo, asegura que, durante el Black Friday, "son más los productos que suben de precio que los que bajan y que no todos los descuentos lo son conforme a la legislación vigente".

2. ¿Cómo Open AI puede convertirse en el enemigo Nº 1 de la humanidad?

Ya es legendario el desliz del consejo de administración Open AI al despedir a Sam Altman por los trabajos que lideraba en el ámbito de la superinteligencia. Cual bumerán que va y viene, seis días después, el mismo consejero delegado de la compañía estadounidense recuperaba el puesto. Ahora se sabe que el ejecutivo fue puesto de patitas en la calle por el denominado 'proyecto Q*' en su cartera, el mismo que ahora tiene pista libre para poner en marcha unos desarrollos que podrían ser capaces de destruir la humanidad. La agencia Reuters informó el pasado jueves sobre un modelo de IA que la empresa definió como "más inteligente que los humanos". Apenas 24 horas después, la joven industria de la tecnología cognitiva se ha lanzado a especular sobre qué tipo de maldades se podían cocinar en los fogones de Open Ai. ¿Qué algoritmo puede ser más peligroso que una guerra nuclear? Dicho y hecho los analistas han sugerido un riesgo capaz de desencadenar un cataclismo en este castigado planeta: que la IA apele a su capacidad de razonamiento superior a la de los humanos para actuar por su cuenta, sin someterse a una inteligencia inferior.

3. Instagram extenderá globalmente la opción de descargar Reels públicos

Hasta el momento, la posibilidad de descargar Reels públicos se limitaba al mercado estadounidense. A partir de ahora, ese privilegio pretende extenderse a todos los usuarios de Instagram del mundo, de forma que los videos podrán guardarse para verlos cuando se quiera. Basta con pulsar el botón de compartir, descargar el Reels y disponer del archivo a voluntad. Así lo ha descrito Adam Mosseri, director de Instagram y responsable de supervisar todas las funciones de la plataforma, incluidas las de ingeniería, productos y operaciones. El mismo ejecutivo ha hecho un guiño a los seguidores de la plataforma que sentían envidia de una prestación que ya forma parte del catálogo de recursos de Tiktok. Eso sí, el Reels se podrá almacenar sólo si el creador lo permite. Además, se reproducirá sin música de fondo en el caso de que la melodía no sea original o carezca de licencia de derechos de autor, y llevará estampado una mancha de agua con el nombre de usuario del creador de la pieza