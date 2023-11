Las Administraciones públicas se plantean el modelo de renting tecnológico

La tecnología avanza a un ritmo frenético. Por ello, la innovación "es fundamental", dijo Alicia Herrero Fernández, subdirectora General de Servicios Digitales para la Gestión del Ministerio de Transformación Digital recién fundado con el nombramiento del pasado lunes de José Luis Escrivá al frente del mismo.

Herrero realizó la apertura de la jornada empresarial de Renting Tecnológico: cómo el arrendamiento tecnológico puede ayudar a ser una empresa eco-responsable, organizada por elEconomista y patrocinado por Econocom, destacando que es clave reducir la huella de carbono, y para eso apostó por medidas simples pero a la vez que efectivas, como el aumento de la vida útil de los dispositivos en caso de que no suponga un perjuicio para la empresa.

En este proceso de digitalización, Herrero destacó el papel de los fondos públicos, como los Next Generation, pero también incluyó que dichos fondos contienen un "papel verde". Por estos motivos, la subdirectora justificó que el renting tecnológico es "útil" en la facción financiera y medioambiental, esta última a través también de la reutilización y el reciclaje.

La mejor manera de ser punteros

En el acto también estuvo presente la viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Silvia Roldán Fernández, que se mostraba de acuerdo con los beneficios en sostenibilidad e innovación de este modelo. Este último factor "no es subestimable", porque según Roldán, "mejora la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad", a la vez que es "una necesidad imperante" para las empresas el ser punteras en sus sectores para destacar sobre el resto.

Silvia Roldán Fernández, viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid

La viceconsejera expuso los puntos a favor del renting tecnológico, ya que es una alternativa que permite disponer de la última tecnología sin grandes inversiones iniciales, reduce los tiempos de inactividad al ser un servicio externalizado y permite a los clientes tener una mejor experiencia. Sin embargo, Roldán no se olvidó de las contras de esta estrategia. Financieramente, a pesar de evitar grandes desembolsos, el arrendamiento conlleva costes a largo plazo sostenidos. Pero no solo eso, sino que también el no ser propietario de los equipos puede conlleva "un cambio de modelo en el modelo de trabajo". Por último, subrayó la importancia de firmar contratos convenientes "para no quedarse atado", con unas condiciones favorables para la compañía que permita una personalización de las soluciones y un trato correcto de los datos.

Con todo, Roldán cree que el renting tecnológico es un modelo que la Administración pública ya estudia aplicar en sus equipos, para dar a los servicios públicos un empuje en innovación y en la mejora de la experiencia de los usuarios.