El Grupo Econocom prevé duplicar su beneficio y crecer a ritmos anuales del 8% hasta 2028

"No hay viento favorable para el marinero que no sabe dónde va". Jean-Louis Bouchard, presidente y CEO del Grupo Econocom, ha parafraseado este miércoles a Séneca para describir las grandes líneas del plan estratégico que guiará los pasos de la compañía tecnológica en los cinco próximos años. Entre otros retos, la empresa prevé duplicar sus beneficios en el horizonte, desde los 65 millones de euros de 2022 a los 130 millones estimados en 2028, con la obtención de un margen operativo superior al 5%, frente al 4% de 2023. En el mismo periodo de tiempo, los ingresos alcanzarán los 4.000 millones de euros, un 47% más que los 2.718 millones actuales, con un ritmo de crecimiento anual del 8%, incluidas las nuevas adquisiciones de compañías. De hecho, el 10% del volumen de negocio previsto para los próximos años (de 420 millones de euros) procederá de compras de empresas que esperan incorporarse en el grupo a medio y largo plazo, en una ofensiva de compras que inicialmente contará con un presupuesto de 220 millones de euros.

El primer ejecutivo del grupo ha considerado que el nuevo programa de objetivos presentado al mercado es "un plan realista". Según ha valorado en el turno de preguntas, "queremos un plan que sea alcanzable y motivador, que realmente dure los cinco años que nos hemos establecido". En opinión del ejecutivo, "es importante fijar objetivos realistas en el periodo de incertidumbre que vivimos hoy. Hemos visto que esos objetivos son alcanzables. Pueden ver que, en los últimos 25 años, Econocom siempre ha sido rentable. Y cuando hablo con gente del mundo financiero, a menudo me dicen que lo que nos sorprende con Econocom es su consistencia", ha reconocido Bouchard.

Respecto al plan de retorno de beneficios a los inversores, el grupo reserva 160 millones de euros en términos de dividendos y recompra de acciones, incluyendo la parte de crecimiento externo y la generación de flujo de caja neto positivo.

Entre otros asuntos relevantes, el nuevo plan de negocio, bautizado One Econocom, incidirá en la unificación de ofertas integrales, la creación de valor y la apuesta por una intensa generación de caja que permitirá reducir la deuda, actualmente de 284 millones de euros, hasta los 150 millones en 2028. Ese apalancamiento ofrecerá un ratio de apenas dos veces deuda sobre ebitda, por lo que Econocom se compromete a "mantener una estructura financiera muy saludable".

En un encuentro con directivos y analistas, el primer ejecutivo del grupo ha explicado la trayectoria de medio siglo de compañía, inicialmente comparada con un pequeño barco con apenas un puñado de personas hasta los 9.500 empleados actuales. Las referencias hacia España fueron inmediatas, una vez que Bouchard recordó una reciente visita a Marbella (Málaga) en plenas reuniones para diseñar el nuevo plan estratégico de la multinacional. "Éramos 80 personas, que habíamos estado trabajando en este plan durante los últimos seis meses y en una cena con Carlos Pérez-Herce, que es el jefe de Econocom España, me comentó que estaba hambriento por el plan", tras destacar que "España lo está haciendo muy, muy bien, está haciendo un gran trabajo".

Según se desprende del referido plan, Econocom se centrará en el crecimiento orgánico, una vez superado un período (2019-2023) marcado por una transformación del grupo, así como un "reenfoque en sus negocios y geografías estratégicas". Según señala la compañía, "Econocom muestra sus ambiciones de volver a un crecimiento sólido y fortalecer su propuesta de valor para enfrentar los nuevos desafíos de sus clientes en las áreas de puesto de trabajo, equipos audiovisuales e infraestructura y redes". Con esos pilares, el grupo con sede en París pretende convertirse en "el socio esencial para empresas y administraciones, cubriendo las necesidades de extremo a extremo en materia de acceso a activos digitales esenciales".

Las actividades de Econocom abarcan el diseño y modernización del entorno de trabajo, con soluciones de colaboración y videoconferencia, así como la arquitectura informática en la que se basa este entorno, con la adopción de modelos de nube híbrida segura. Econocom igualmente trabaja en la distribución de equipos nuevos o reacondicionados y aplicaciones de software asociadas, con servicios como digitalización, gestión de pedidos, almacenamiento, personalización, logística, entrega, instalación. También ofrece "soluciones de arrendamiento innovadoras y personalizadas, alternativas a las inversiones de Capex, incluida la optimización del ciclo de vida de los activos, su huella ambiental y la seguridad continua de las infraestructuras y redes de TI. En esta actividad también se incluye la gestión del final de su vida útil de los dispositivos, incluida la gestión de su devolución, el borrado de datos, así como su reciclaje y reacondicionamiento si fuera necesario.

Por su parte, Ángel Benguigui, director general del grupo Econocom, ha explicado que el 65% de la inversión de los proyectos del grupo proceden del puesto de trabajo (workplace), si bien la compañía dispone otras aéreas de gran potencial como audiovisuales, firma electrónica, infraestructuras y financiación. "El mercado está evolucionando y cada vez demanda más 'soluciones as a service', el concepto 'device as a service' está cada vez siendo más normal en las empresas y nuestros clientes nos demandan 'end to end solutions'". La puesta en marcha de todo lo anterior, añade Benguigui, se acelerará con la incorporación de nuevas capacidades, junto con el desarrollo de nuevas soluciones, la apuesta por las ventas cruzadas y la apuesta por un modelo disruptivo en nuestra fuerza de ventas".

En su respuesta a los analistas, Bouchard ha recordado que, durante estos 25 años, el grupo ha transitado por dos crisis importantes. "Una fue la crisis financiera de 2008 y la crisis COVID. En ambos casos sabemos que dependemos de las personas, del equipo y es importante que los 8.000 empleados del grupo y 18 gerentes tengan confianza en los planes de ejecución. El año que viene no será fantástico, aunque tal vez tengamos una buena sorpresa, y pensamos que 2025 y 2026 serán buenos años. La semana pasada, cuando mostramos el trabajo, comprendimos que estamos preparados. Vamos a luchar por ello y vamos a conseguirlo", ha explicado.

Patrick Van den Berg, director general de Econocom, ha precisado que el plan quinquenal - diseñado con la ayuda de la consultora Boston Consulting Group (BCG)- también incluye una especie de objetivo a medio plazo de tres años en el plan para llegar a los 3.400 millones de ingresos en 2026. En cualquier caso, el plan estratégico contempla un crecimiento orgánico del 70% e inorgánico del 30%. De esa forma, los 1.300 millones de aumento de ingresos del plan se dividen entre 900 millones de crecimiento orgánico y los 400 millones de crecimiento externo. Asimismo, el grupo se compromete a reforzar su política de reparabilidad y extensión de la vida útil de los activos digitales de los clientes, a la reducción de su huella de carbono y al fortalecimiento de la igualdad de oportunidades para todos sus empleados. Con estos retos, el grupo prevé alcanzar el nivel platino de la Calificación de Sostenibilidad Ecovadis para 2028.