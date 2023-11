Londres usará los centros de datos de la ciudad para calentar más de 10.000 hogares

Uno de los problemas más destacados de los centros de datos, aparte de la energía que consumen, es que para enfríar los sistemas que procesan estos miles de millones de comandos al día se tiene que desviar el calor que producen. Esto afecta negativamente al medioambiente, ya que contribuye al calentamiento global, pero el Gobierno de Reino Unido ha sabido darle la vuelta a la tortilla y de este aspecto negativo ha conseguido sacar una virtud.

En un nuevo proyecto social, el Gobierno de Reino Unido ha concedido 36 millones de libras (alrededor de 41 millones de euros) para un nuevo sistema de calefacción que calentará usando el excedente de calor de los centros de datos a miles de casas en el oeste de Londres (Inglaterra).

Esta iniciativa promulgada por el Departamento de Energía, que está siendo representado por el Fondo de Red de Calor Verde (GHNF, por sus siglas en inglés) quiere crear un sistema de calefacción urbano que aproveche el calor residual de los centros de datos de la ciudad para calentar más de 10.000 hogares.

Para ello han acudido a Old Oak and Park Royal Development Corporation (OPDC), un proyecto social para el desarrollo de estas zonas, para que diseñe dicho sistema. Lo cierto es que el contrato todavía no está cerrado, por lo que, se desconoce qué centros de datos y a quién pertenecen estos que se van a usar, lo que sí sabemos es que la compañía Aecom será quien desarrolla la red.

Hasta ahora, el calor que desprendían los centros de datos no se estaba aprovechando debido a la falta de sistemas capaces de usarlo de manera eficaz, y como decíamos antes, este calor iba directamente a la atmósfera.

Pero con este nuevo sistema el calor residual, que oscila entre los 25º C y 35º C, se transportará por tuberías de plástico que actúan como una red "ambiental" hasta los centros que almacenan la energía y que aumentarán la temperatura para suministrar el calor directamente a las casas.

"Reciclar las enormes cantidades de calor desperdiciado de nuestros centros de datos locales en calor y energía para los residentes locales, un hospital importante y otros usuarios es un ejemplo interesante e innovador para las ambiciones de reducir nuestras emisiones de carbono.", dijo David Lunts, Director de OPDC.

Lo cierto es que es un pequeño gesto por parte de los centros de datos que allá en pleno proceso de extensión en Londres durante el 2022 se descubrió que habían reservado toda la energía disponible que podía distribuirse desde las subestaciones locales, lo que provocó la paralización de la construcción de viviendas, un tema muy controvertido en dicha zona.