Una mujer roba un iPhone 14 de la manera más loca posible: a mordiscos

Si le preguntásemos a la gran mayoría de usuarios, qué móvil escogerían si les fueran a dar uno gratis, posiblemente la gran mayoría te diría que un iPhone. Pero esta admiración por estos smartphones hay veces que va demasiado lejos, como por ejemplo en China, donde una mujer ha robado uno a mordiscos.

Planear el robo perfecto es una tarea muy complicada, y sobre todo cuando te enfrentas a tiendas o locales altamente preparados para evitarlos. Debido a que sus productos son tan codiciados, las tiendas oficiales de Apple e incluso aquellas terceras que venden sus dispositivos tienen muchas medidas de seguridad, alarmas y sistemas para que la gente no se los lleve.

Por ejemplo, es muy común que los iPhone que venden estén enganchados mediante un cable a la mesa de exposición, así se evita que alguien se lo meta en el bolsillo. Pero según señalan desde el South China Morning Post, hay otras formas en las que uno puede robar unos de estos smartphones.

Esto es porque una mujer, apodada Qui, consiguió robar un iPhone 14 de una tienda, pero para conseguirlo no necesito un arma, ni un grupo de profesionales o si quiera algún tipo de tecnología, esta mujer utilizó lo que podríamos llamar como la técnica de "robo cavernícola".

Esto es porque la mujer no necesito nada más que así misma para llevarse el teléfono, ya que según reportan logró romper el cable que los sujeta a base de mordiscos. Por muy increíble que parezca, la mujer pudo roer el cable hasta partirlo sin que nadie se diese cuenta, algo extremadamente sorprendente.

Si no hubiera sido por las cámaras de seguridad de la tienda que lo captaron todo, esta mujer habría completa uno de los robos más increíbles de la historia, y gracias también a dichas imágenes, se pudo confirmar este inusual modus operandi, casi perfecto, ya que a pesar de que sonaron las alarmas los dependientes no lograron ver quién había sido.

Media hora después la policía se presentó en la puerta de esta mujer, quien confesó que su intención era la de comprarse dicho iPhone 14, pero que al ver el elevado precio que tenía decidió robarlo.

No hay dudas de que los iPhone son un móvil muy caro, pero si no te lo puedes permitir, robarlo no es una opción. Lo que está claro que los de Apple tienen que evitar a toda costa que esta mujer vuelva a entrar a una de sus tiendas este año, ya que según rumores todo apunta a que el próximo iPhone 15 va a ser todavía más caro.