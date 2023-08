Serimag: "El 'papeleo' de un siniestro pasa de durar tres días a cinco minutos"

Hugo Cortada es titulado en Administración de Empresas por Esade Business School y siempre ha estado ligado a la tecnología y el emprendimiento.

¿Qué es Serimag y cuál es su relación con el sector asegurador?

Serimag es, hoy, la compañía líder en España en automatización de procesos de backoffice a través de inteligencia artificial (IA) para grandes empresas. Cogemos los procesos de grandes empresas como bancos y aseguradoras, que hoy están operados por personas haciendo tareas de bajo valor añadido muy repetitivas y las descargamos de su trabajo a través de la automatización de sus procesos, a través de nuestra tecnología. En el mundo asegurador buscamos generar eficiencias para nuestros clientes y el mundo asegurador son pocas compañías con millones de clientes, con centenares de procesos y mucha documentación generada entre cliente y empresa. Y ahí es donde entramos nosotros a automatizar esos procesos y que los empleados de las aseguradoras se centren en los casos más complejos donde están al lado del cliente.

¿Qué procesos pueden mejorar con la aplicación de este tipo de herramientas de IA?

En los últimos dos años se está hablando muchísimo de diferentes casos de uso de la IA, pero hay uno que es muy evidente: la automatización de procesos repetitivos de bajo valor añadido. Es decir, sustituir un enfoque manual y de fuerza bruta por tecnologías de automatización. Nosotros entramos en procesos documentales. Es decir, cuando tienes un siniestro y tienes que hablar con tu aseguradora, la aseguradora tiene documentos que soporten el siniestro y a la vez va a buscar documentos de tus pólizas, identificativas. Pues todo eso es lento, caro y muy manual. En Serimag automatizamos la tramitación de siniestros, procesos grandes, repetitivos y con muchos documentos.

¿Cómo ayuda al cliente que una aseguradora apueste por la inteligencia artificial?

Queremos ayudar a las aseguradoras a ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Ayuda en que el gestor que tramita un siniestro centre su esfuerzo y su tiempo en aquello que aporta más valor, el toque humano, la interacción entre el asegurado y el gestor en los casos complejos, y que todo aquello que tenga que ver con tratar documentos, comprobar si los que el cliente ha aportado son los correctos, extraer los datos, comprobar si los expedientes están completos o no, saber si se debe pedir más documentación al cliente o no, todo eso es lo que nosotros descargamos al gestor y lo hacemos de forma automática. Nuestra tecnología comprueba que toda la documentación que aporta un cliente es suficiente, es válida y transforma esos documentos en datos. Esto acaba reduciendo el tiempo que necesita un gestor para tramitar un siniestro. Y el hecho de reducir esos tiempos, acaba revirtiendo en una mejor experiencia de cliente.

¿Qué clientes tienen ahora mismo en el sector asegurador?

Llevamos más de diez años en el mercado, focalizados en el mundo banca, donde trabajamos para las cinco principales entidades financieras en España. Y desde hace un año y medio estamos empezando a abrir conversaciones con el mundo asegurador porque vemos un gran potencial, igual o más grande en seguros. Tenemos dos clientes, Arag y La Caixa. Y el de Arag es el caso más interesante, es la automatización de siniestros. Ayudamos a los gestores a descargarles de tratar documentos, y centrarse en tratar con el cliente y solucionar los siniestros. Estamos consiguiendo que el proceso del tratamiento documental en un siniestro pase de aproximadamente tres días a menos de cinco minutos. La reducción es enorme.

¿Qué diferencia a sus servicios?

En la tramitación de un siniestro, el operador puede recibir más de 40 tipos de documentos. El sistema tiene que poder reconocer todos ellos. No sirve si solo reconoce la mitad. Tiene que ser igual de bueno o mejor que una persona haciendo el trabajo. Es como si fuera un compañero del gestor en la parte en la que no quiere perder tiempo porque es un trabajo arduo y aburrido sacar datos. Automatizamos la clasificación y extracción de datos de documentos a gran escala. Procesamos más de 1 millón de documentos al día. Pero no automatizamos el 100% de lo que recibimos. Es decir, de esos más de 40 documentos, puede haber algunos en muy mala calidad, y un dato que no seamos capaces de leer o que no estemos seguros de si es 10.000 o 100.000. Entonces desplegamos una tecnología que tiene un índice de confianza. Cuando no está seguro de si un dato es A o B, pregunta a una persona que le ayude y que a través de aplicaciones de completado manual complete aquello que el sistema no está seguro. Tenemos un contrato, un índice de acierto del 90% o más. Cuando decimos que un número es un número, tenemos que estar seguros.

¿Cuáles son sus objetivos en 2023?

Queremos ser el partner de referencia para las grandes aseguradoras en todo tipo de proyectos de automatización de procesos de backoffice. Los proyectos que realizamos generan ahorro en costes, en tiempos y en errores versus un enfoque manual. Nuestra ambición en los próximos tres años es convertirnos en partner de referencia en esta industria. Sabemos el potencial que hay en el seguro: es igual o mayor que en banca. Y está todo por hacer. El sector asegurador se ha puesto las pilas y estamos teniendo conversaciones avanzadas con varias entidades. En Serimag estamos convencidos de que lo que pasó en banca es lo que va a pasar en los próximos tres años en el mundo asegurador y ahí queremos estar.