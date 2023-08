Cuánto tiempo máximo debes cargar el cepillo eléctrico para no romper la batería

Al igual que nosotros tenemos que cuidar nuestra higiene bucodental, en el caso de los cepillos de dientes eléctricos también debemos de ser precavidos con su mantenimiento. Un cuidado adecuado puede prolongar la vida útil de estos dispositivos y una de las maneras más importantes para ello es la de considerar el tiempo de carga de estos.

Como con cualquier otro dispositivo o aparato electrónico, estos tienen una vida útil determinada que se puede acortar o extender dependiendo del trato y cuidado que les des. Uno de los aspectos más críticos para esta tarea es la batería, la cual, si la cargamos en exceso o por el contrario de manera insuficiente, puede provocar que el cepillo de dientes eléctrico se rompa o sea incapaz de retener la carga.

Es cierto que la duración máxima de carga puede varias según el dispositivo o el tipo de batería que usa el cepillo. En su gran mayoría, estos aparatos utilizan baterías de iones de litio, que destacan por sus capacidades de retención de energía de una manera más eficiente que aquellas más antiguas.

Aun así, es sigue siendo necesario que si quieres prolongar la vida de tu cepillo de dientes al máximo sigas algunas pautas generales.

En primer lugar, lo más importante es leer y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante en el manual del usuario. Como decíamos antes, cada modelo es distinto, y hoy en día los más modernos son capaces de detener automáticamente el proceso de carga una vez su batería esté completamente cargada, sin embargo, todavía hay muchos que necesitan nuestra supervisión.

Es por ello que siempre es recomendable no dejar el cepillo cargando durante largos y prolongados espacios de tiempo, ya que esto afectaría directamente a la vida útil de este, por lo que debes de prestar atención para desenchufarlo cuando ya esté cargado.

Otra buena práctica es la de no sobrecargar el dispositivo, es decir, no hace falta que cada vez que lo tengas que usar esté cargado al 100%, es mejor esperar a que se agote y luego enchufarlo. Al igual que con lo móviles tampoco es necesario que se cargue por completo, muchas veces dejarlo hasta el 80% ya que así no se completa un ciclo de carga completo, los cuales también son limitados.

Para acabar, siempre que sea posible te recomendamos usar los cargadores y accesorios originales proporcionados por la marca, así nos aseguramos de que no se suministre una corriente inadecuada que podría causar un desgaste prematuro de la batería.