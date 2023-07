Las diferentes opciones para recibir un pedido en vacaciones cuando no estamos en casa

Ni si quiera en verano se frena el trasiego de paquetes provocado por las compras online, lo que ha provocado un dilema para muchos compradores, que al ver los tiempos de envío de un producto se han cuestionado si pedirlo ya porque cabe la posibilidad de que llegue cuando están de vacaciones fuera de casa.

Por norma general, la decisión más acertada es la de posponer la compra hasta que vuelvas, sin embargo, puede ser que cuando ya estés en casa se haya agotado el producto o haya desaparecido la rebaja que tenía. Por ello te vamos a dar hasta cinco formas de recibir tu paquete cuando no estás en casa.

1.Autorizar al vecino

Sin duda es una de las prácticas más repetidas, pero desde hace poco, a no ser que no haya una autorización expresa es algo castigado con una multa de 70.000 euros. Es por ello, que si sabes que tu pedido va a llegar cuando no estés escribas una autorización que previamente haya consentido tu vecino.

2. Punto de entrega

Para aquellos que ya se conocen a las compañías de mensajería y sus oportunos horarios, pedir el paquete a un punto de entrega cercano a su casa es todo un clásico. De esta manera no te tienes que preocupar ni a qué hora ni qué día va a llegar, ya que podrás ir a recogerlo cuando tú quieras.

3. Lockers o taquillas

Si por el motivo que sea no te cuadra ninguno de los puntos de entrega o tiendas que te ofrecen para entregar tu paquete, otra opción que cada vez coge más fuerza son las taquillas o 'Lockers' situados en estaciones de tren, supermercados u otros lugares de índole similar y donde solo necesitas un código para recogerlo.

4. En tu oficina o lugar de trabajo

Esta opción dependerá de si en tu trabajo te permiten recibir paquetes, pero en el caso de que no pongan problema y que tu oficina esté abierta, en vez de enviarte el paquete a casa pídelo para que te llegue al trabajo.

5. Oficina de Correos

Y como no podía ser de otra forma, si no te fías del todo de las taquillas, no tienes puntos de entrega cercanos y tu oficina está cerrada, para recibir el paquete mientras estás de vacaciones la mejor opción es enviarlo al sistema tradicional, es decir a la oficina de Correos, e ir a recogerlo cuando llegues.