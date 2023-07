David Fernández, el nuevo CEO de DEISER: "Estamos en un momento de cambio, nos estamos reinventando"

Deiser, crecerá. Pasará, de ser una empresa de producto a una compañía de servicio que incluirá todo, desde la consultoría de negocio, al mantenimiento y soporte se las herramientas. Dará a sus clientes un servicio global ahora bien, con su "casi" único modelo de empresa. Sus valores y confianza en sus empleados, la libertad del trabajo en equipo, el apoyo para su realización profesional y personal e, igualmente, el valor en relación con el cliente. Entrevistamos a David Fernández, nuevo CEO de Deiser.

David Fernández es el nuevo CEO de DEISER. Guillermo Montoya, hasta hace poco era sobre quién recaía el cargo ¿A qué responde el cambio?

DEISER está en un momento de cambio, podríamos decir que se está reinventando, se dirige a un nuevo modelo: DEISER 4.

Este cambio responde a las exigencias de cambio hacia dónde se dirige mercado. DEISER no va a quedarse atrás. Para ello hay que definir y seguir una nueva estrategia. Ahora bien, Guillermo quiere hacerlo conservando la esencia de DEISER, fundada por él y otros 3 socios en 1998. Lo que hasta ahora la define y diferencia de la mayoría, y es ahí dónde Guillermo Montoya, sin dejar el "timón", se convierte en Presidente Ejecutivo y confía en mí como CEO para convertir la Empresa en una gran Compañía de referencia en el sector y a, corto plazo.

David, usted tiene una amplia trayectoria profesional caracterizada por liderar, transformar, gestionar proyectos multidisciplinares en diferentes escenarios, mercados, países ¿Qué le lleva a embarcarse en este proyecto?

Es todo un reto y es lo que me motiva. En efecto, he liderado cambios, transformaciones en diferentes empresas, sectores, países pero en ninguno he tenido que mantener una "esencia" como la que ha caracterizado a Deiser desde su fundación hace ya 25 años. Tenemos que conservar valores que considero básicos, a la par que haremos una transformación empresarial que conlleva el pasar de ser una empresa de producto a una compañía de servicio que incluya todo, desde la consultoría de negocio, al mantenimiento y soporte se las herramientas, esto es, dar a sus clientes un servicio global.

¿A qué se refiere cuándo habla de la "esencia" de Deiser?

Deiser nació, y se ha mantenido, como una empresa especializada, de nicho, y sostenida, casi, con una gestión muy familiar que aporta una satisfacción personal difícil de encontrar en otras empresas. Han priorizado los valores en cuanto a las personas que lo forman, considerando a estas como principal activo, igualmente les ha caracterizado la libertad del trabajo en equipo, la cadena de confianza en los empleados, el apoyo para que cada uno de ellos pueda alcanzar sus objetivos profesionales y personales e, igualmente, el valor en relación con el cliente buscando en todo momento la mejor experiencia de usuario posible.

¿Hacia dónde se dirige el mercado? ¿Y, Deiser?

El mercado, a nivel mundial, lleva tiempo ampliando la oferta de servicio. Atlassian, de los que somos socios preferentes, ya se ha unido a ello, y así evolucionará Deiser. Esta nueva oferta de servicios conlleva un crecimiento en número de empleados, perfiles nuevos, especialización sectorial, nuevas formas de colaboración con otras empresas del sector, etc. Insisto por fundamental, nuestro gran reto es ser capaza de cumplir estos objetivos sin perder la esencia que nos caracteriza. Creemos que es posible porque otras empresas de tamaño mucho mayor, entre ellas Atlassian que es nuestro modelo, lo han conseguido.

¿Qué estrategia seguirán para conseguir tan ambiciosos objetivos?

Como comentaba, esta nueva estrategia implica crecer en plantilla, pero crecer siendo muy selectivos a la hora de incorporar nuevos perfiles que hasta ahora no habían sido necesarios, especializarse por sectores y definir soluciones sectoriales, llegar a acuerdos con otras empresas del sector para poder realizar proyectos conjuntos... En resumen, supone un importante cambio estratégico que nosotros llamamos un "renacimiento" aunque, por supuesto, me ratifico, manteniendo el modelo de empresa y la gestión de personas que, como he dicho, han hecho lo que ha hecho que DESIER sea una empresa sin prácticamente rotación y donde los empleados y socios están más que satisfechos de pertenecer y trabajar en ella.

¿Cómo han sido los resultados económicos de la Empresa?

El 2022 fue un año vertiginoso. Un "Caso de Negocio", de Libro, sobre todo por el reto. En primer semestre los resultados no fueron los deseables. Sin embargo, cerramos el año de manera casi inmejorable en todos los sentidos. Se reorganizó la Empresa, se reestructuraron los equipos, el evita fue positivo, entre un 7 y un 8%, la facturación aumentó en un 17%.

¿Será posible mantener estos resultados en el tiempo? ¿Cuál es la clave?

Bueno este año esperamos un crecimiento de un 22%, creciendo especialmente en nuestras Apps y en Soluciones. Ya estamos casi en el cierre del primer semestre y todo apunta a que lo vamos a conseguir. La clave es tan sencilla como creer en el objetivo y tener rigor. Pero más allá de eso, mantener el control de lo que ocurre en el negocio y cada día trabajar con el equipo son esenciales. En realidad es una clave muy sencilla, pero que a veces olvidamos.

Si me preguntas de nuevo, te diré que la combinación de una estrategia de mercado en evolución continua, un equipo feliz y el rigor en el día a día son la clave.