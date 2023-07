La última función de WhatsApp acaba con uno de los problemas de los números desconocidos

Si alguna vez has tenido que iniciar una conversación en WhatsApp con un número de teléfono que no tienes guardado, seguro que te has topado con el inútil proceso que hasta ahora tenían. Por suerte, parece que después de varios años, la compañía ha decidido solucionarlo permitiendo que los usuarios puedan abrir conversaciones sin tener que guardar previamente el contacto en su agenda.

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo. La app propiedad de Meta está constantemente actualizándose y añadiendo nuevas funciones para satisfacer todas las necesidades de las personas que lo usan diariamente.

Y tal y como ha descubierto WABetaInfo, el portal especializado en filtraciones de WhatsApp, la compañía ha comenzado a extender una nueva forma para abrir conversaciones con números desconocidos.

Hasta ahora existían dos formas de hacerlo; la primera consistía en pinchar sobre el contacto cuando alguien te lo enviaba por un chat y aparecía la opción de 'Chatear con'. La segunda opción consistía en que primero tenías que guardar el contacto en tu agenda telefónica y luego una vez esta se actualizase, ya podrías iniciar un chat.

El problema es que muchas veces los usuarios no tenían ningún interés por guardar dicho número ya que solo lo necesitaban para un tema concreto una sola vez, y por ello ahora WhatsApp está extendiendo esta nueva herramienta.

Como se puede observar en la captura realizada por el medio mencionado anteriormente, hay una novedad en la barra de búsqueda de chats, donde hasta ahora solo se podían encontrar los contactos guardados previamente.

WABetaInfo

Como muestra la imagen, ahora WhatsApp señala que está "Buscando fuera los contactos" y, por ejemplo, puede encontrar un número desconocido en el registro de llamadas. Pero esto no es solo para la rapidez para iniciar una conversación, sino que también evita que un desconocido pueda acceder a tu foto de perfil, la cual podría darle información que no quieres compartir con él.