Nunca andar en bicicleta ha sido tan fácil

Después de más quince años trabajando en el mundo de la tecnología y con todo lo que tiene que ver con ella como ordenadores, tablets, cámaras y accesorios, la firma Primux, en un paso hacia adelante adaptándose a las necesidades del cliente, se acaba de lanzar al negocio de la movilidad eléctrica urbana de alta generación.

La empresa ubicada en Ourense distribuye en España y Portugal las innovadores bicicletas inteligentes de Urtopia. Una auténtica revolución para los amantes de este transporte al tratarse de vehículos de fibra de carbono y con una autonomía de hasta 130 km, según explicó la directora de marketing, Lucía Puga.

El gigante asiático Urtopia introduce en la Península estas eBikes mostrando un nuevo concepto de ciclismo que llevan integrada tecnología de última generación para agregar a estas bicicletas eléctricas un componente inteligente con funciones como control de voz o GPS incorporado.

Desde la firma explica Puga que esta vinculación en común con la tecnología es la razón que les ha animado a dar el paso hacia esta nueva aventura. La mirada puesta en la compañía asiática responde en parte a los beneficios tanto en el aspecto económico como en el logístico. Con todo, la directora de marketing de Primux admite que les gustaban las bicicletas.

Urtopia, que ya tienen bastante popularidad en Europa, añade el componente tecnológico y resultan bicicletas muy completas que destacan por su calidad. Entre sus características se consigue que sean ultraligeras y muy resistentes, disponen de una app donde se pueden consultar todos los datos relevantes, y cuentan con funciones tan importantes como la antirrobo o luces inteligentes.

Gaming

A parte de su introducción en el mundo de las bicicletas eléctricas y urbanas, en Primux siguen adelante con su campo de trabajo habitual: la fabricación de ordenadores, componentes y accesorios. De esta forma, continúan fabricando desde ordenadores portátiles para el día a día hasta dispositivos All in One para oficinas y equipos Mini PC, además de otros dispositivos como monitores o altavoces.

La joya de la corona son los ordenadores Gaming, que reúnen características técnicas pensadas especialmente para el mundo de los videojuegos y de la inteligencia artificial.

La empresa cerró el pasado ejercicio con una facturación que se situó aproximadamente en los 10 millones de euros. En la actualidad, cuenta con una plantilla de 20 empleados.

La firma de Ourense tiene presencia internacional en el continente europeo tanto de su producción y distribución de productos, como con el de Urtopia, ya que el contrato de exclusividad que han firmado con la marca les autoriza a distribuirlas tanto en España como en Portugal, además de estar abiertos a ampliar el mercado en el futuro.