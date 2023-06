Qué pasa si duermo cerca de un enchufe

Desde bien pequeños nos han enseñado a que los enchufes pueden ser peligrosos, a medida que vamos creciendo nos damos cuenta de que quizás no lo son tanto, aun así, es normal es normal que te preguntes si es peligroso pasar tus noches durmiendo al lado de uno.

Sabemos que tocar un enchufe es peligroso, pero ¿tiene peligro estar cerca de uno? Lo cierto es que por norma general si se ha dado que al lado de donde tienes la almohada hay un enchufe no tienes por qué preocuparte ya que no hay indicios que estar cerca de uno tenga efectos nocivos contra nuestra salud.

No obstante, eso no significa que para dormir junto a un enchufe y como consecuencia inevitable varios dispositivos electrónicos no tengas que tener en cuenta una serie de precauciones, que de no seguirlas sí que pueden tener mayores consecuencias en tu bienestar.

En primer lugar, los enchufes son el punto de salida de la red eléctrica de nuestras casas, y mientras estos están diseñados y equipados con métodos de protección, siempre cabe la posibilidad de que ocurra algún problema y que haya una descarga eléctrica o que incluso se inicie un incendio.

Para ello, es importante que antes de irte a dormir tranquilamente compruebes que tanto el enchufe en cuestión como todo el cableado esté en un buen estado y en el caso de que estén pelados, en mal estado o cualquier problema que puedan tener, hay que arreglarlos cuanto antes.

Lo mismo ocurre con la importancia de comprobar que el enchufe está bien aislado del alcance para así evitar una descarga eléctrica. Al final, y a pesar de que realmente no hay peligro por dormir cerca de un enchufe, siempre que se pueda y sea posible hay que evitarlo y en el caso de que se pueda hay que tratar de evitar que se instale el enchufe al lado de donde va a estar la cama.