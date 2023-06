Cómo ver Netflix en un televisor que no es el mío cuando voy de vacaciones

Ahora que las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, los viajes planeados y los billetes reservados, queda por ver qué vamos a hacer durante nuestra estancia allá donde vayamos. No importa el destino, si es playa o montaña, por muchos entretenimientos que existan a las personas nos gusta lo que nos gusta.

Es por ello que es más que común que te preguntes si a pesar de irte a cientos de kilómetros de tu casa podrás seguir disfrutando de tus películas y series favoritas de Netflix, sobre todo con todo este lío de las contraseñas compartidas.

Y es que con tanto cambio y prohibición, a lo que se le suma el control de la compañía estadounidense sobre tu dirección IP cada vez que te conectas, los usuarios se están preguntando si van a poder seguir viendo Netflix cuando se vayan de viaje.

Por suerte, hoy desde el elEconomista.es te vamos a dar la respuesta, y es que a pesar de todos los cambios que ha realizado la compañía en este último año, todavía es posible ver Netflix allá donde vayas.

Al final es un servicio de reproducción de contenidos en streaming, lo que significa que no importa el lugar o momento se supone que siempre puedes ver Netflix. Por lo que solo necesitarías conexión a internet, un dispositivo compatible (smartphone, tablet, ordenador o Smart TV) y por su puesto tus credenciales para acceder a tu perfil de Netflix.

En el caso de que no tengas una Smart TV disponible, y sea una televisión normal necesitaras un cable HDMI para conectar tu ordenador a la tele y ya podrás reproducir cualquier contenido.

Aspectos a tener en cuenta

En el caso de que te vayas a conectar a Netflix desde un país que no es el mismo que desde donde te creaste tu cuenta, es importante que sepas que pueden existir pequeñas diferencias. Por ejemplo, el catálogo de películas y series no es el mismo, por lo que es posible que tu serie favorita no esté disponible, sobre todo si es un título nacional.

Otro aspecto que puede sorprenderte es que los títulos que tenías descargados en tu dispositivo desaparezcan o que en el caso de que tengas algún tipo de control parental para las calificaciones de contenidos por edades, estos cambien en función de la normativa del país.

Recuerda que el control que harán de los perfiles se hará periódicamente cada 31 días y para que no se cierre sesión ni ocurra ningún problema el usuario tendrá que conectarse a su WiFi principal por lo menos una vez en todo ese tiempo, así que en principio no vas a tener problema para conectarte a Netflix cuando te vayas de vacaciones.