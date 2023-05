Alberto Ruano (Lenovo): "La renovación de los ordenadores de la pandemia se producirá a finales de año"

Alberto Ruano cumplirá el próximo julio sus 10 primeros años en Lenovo, siete de ellos liderando el negocio para España y Portugal. Actualmente mantiene la primera plaza en PCcon una cuota de mercado superior al 27,5%. Aunque esta línea de productos es la que más aporta en el global del volumen de negocio (un 62,6%), es cierto que va dejando cada vez más espacio a un catálogo diversificado, desde los móviles de Motorola a los servidores, el almacenamiento, la ciberseguridad... "Durante la pandemia crecieron las ventas de forma espectacular y ahora hay que esperar a que esos ordenadores sean renovados, algo que confiamos suceda a finales de este año", resume con franqueza.

¿En qué situación están y cuáles son en estos momentos los principales objetivos en el mercado español?

En cuanto a oferta y disponibilidad, estamos bastante bien. Gracias a sus inversiones en I+D, Lenovo sigue lanzando productos innovadores y bien posicionados. En cuanto a la demanda, el consumo ha caído bastante, porque durante la pandemia se compró mucha tecnología y ahora el público está dedicando sus recursos más a viajar y a salir. Somos optimistas, confiamos en que en el segundo semestre de este año se recuperará la demanda.

Ahora que la crisis de suministros ya está superada totalmente, falta demanda...

La sociedad está priorizando ahora salir a cenar o de viaje más que a la comunicación y la tecnología. Pero esto tiene que volver. Porque en 2020 empezó la pandemia, estamos en 2023 y la renovación tecnológica suele producirse cada tres años y esperamos que eso se produzca en la segunda parte de 2023. En España solo se repara el 1% de los equipos de más de tres años.

¿Cree que esa renovación se producirá antes en las empresas que en los hogares?

La necesidad de renovación la van a tener todos, pero mientras que las empresas tienen marcados unos plazos y ya la tienen planificada, el usuario particular responde más a impulsos, a ver qué le ofrece el mercado. El particular no va a hacer ampliación de garantía a cinco años, pero la empresa puede planteárselo. La durabilidad de los productos es mucho mayor porque también su calidad ha mejorado.

Acaban de presentar la nueva familia de los 'Yoga' convertibles, que son productos 'premium'. ¿Es acertado en esta crisis de demanda?

Con la familia Yoga estamos teniendo muy buena respuesta en todo el mercado EMEA. Sí, están respondiendo muy bien, porque los productos premium son los que mejor se venden, son muy bien valorados por el mercado. Cuanta más innovación de gama premium podamos lanzar, siempre es mejor para Lenovo y también para la industria. Los usuarios valoran las altas prestaciones. En España hemos empezado a adquirir tecnología mirando más las características y las prestaciones que el precio, cuando antes en Europa éramos un país de bastante oferta.

Y estos productos 'premium' dejarán más margen...

Ganamos todos más: el fabricante, el canal de distribución y también el usuario, que está más cómodo y satisfecho con un producto de mejor gama, que tiene la tranquilidad de contar con servicios extras como el de reparación en 24, 48 o 72 horas.... Es un beneficio para todos.

El 'gaming' es un sector que además parece no entender de crisis...

Sin duda. Es una categoría de producto que ha perdurado con crisis y sin crisis. No es una cuestión de niños, pues la edad de los jugadores también ha aumentado mucho. Estamos en un sector muy privilegiado, porque gracias a esa continua innovación vamos creando hábitos, hacemos que la tecnología forme parte de nuestras vidas.

En cuanto a móviles, Motorola ocupa un papel muy significativo en América, sobre todo en Latam, ¿por qué aquí no tiene mayor peso? ¿Qué se está haciendo?

Motorola es muy reconocida desde hace mucho tiempo en Latam y también en Estados Unidos, donde ocupa la tercera plaza en cuota de mercado. Tenemos la suerte de que la dirección general para EMEA de Motorola está en Madrid, con Fabio Capocchi. Hemos reestructurado nuestra oferta con los modelos que podían competir con otras marcas y este va a ser el gran año para Motorola. Queremos llegar a los 10 puntos de cuota de mercado en uno o dos años. Somos un referente en ordenadores en el B2B y queremos también serlo con los móviles de Motorola, al mismo tiempo que crecemos con los operadores telco y el retail.

¿Qué les parece el Perte de los microchips? ¿Creen que España puede acoger una gran fábrica de chips?

En principio, hemos visto que no, pero en un futuro no se descarta. Igual que Lenovo ha abierto una nueva fábrica en Hungría, otras marcas pueden abrir plantas de semiconductores en otras partes, ojalá sea en España.

¿Cómo perciben desde Lenovo el reparto de los Next Generation?

Se están ejecutando bastante bien. España es un país privilegiado. Todavía en 2023 hay bastantes proyectos pendientes, en educación sobre todo. Red.es también está ayudado a las empresas y los fondos han contribuido a que el mercado español no cayera tanto, sobre todo por las compras de equipos en sanidad, salud y Administración en general, que han compensado la falta de demanda entre particulares.

¿Cuál es su punto de vista sobre la inteligencia artificial?

Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos y por eso Lenovo ha cerrado acuerdos con bastantes partners, como Nvidia. Debemos trabajar más en este campo de la inteligencia artificial. También así se contribuye a construir ciudades inteligentes, en las que se nos facilita a todos la vida muchísimo.