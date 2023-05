Guillermo Montoya (Deiser): "Estamos en un momento de cambio, podríamos decir que nos estamos reinventando"

El pasado día 4 de mayo Deiser reunió a sus casi 60 empleados en un céntrico hotel de Madrid para, a través de su presidente ejecutivo, Guillermo Montoya, rememorar lo que han supuesto estos años, los valores que les han guiado y la esencia que perdura y se mantendrá.

Posteriormente, David Fernández, su CEO, expuso los próximos objetivos y la estrategia que seguirá, para a continuación, compartir las experiencias de las personas más veteranas, de otras muchas con menos años en Deiser y, también, las expectativas de algunas que tras marcharse, han vuelto. Incluso algún invitado que estaba a punto de incorporarse. Finalmente, como no podía ser de otra forma, se celebró ya de forma distendida, los últimos hitos conseguidos y las halagüeñas perspectivas que ya se empiezan a vislumbrar.

Guillermo Montoya, Presidente Ejecutivo y cofundador, David Fernández, nuevo CEO, Roberto Martínez, Backend Developer, y empleado desde... siempre (25 años) José Luis Vicente, CFO desde hace casi 20 años, Luis Lobo, Consultor Senior en DEISER desde hace muchísimos años, Virginia Fernández-Cueto, directora de desarrollo de negocio que llegó de la mano de David Fernández, Diana Aceves, Front-End Developer que regresa a 'su casa' después de un período fuera , y María, Atlassian Expert recién incorporada en el equipo, y también en la celebración, nos muestran la "foto" de DEISER de estos años y también en qué esperan se convierta en breve.

Guillermo, usted ha sido, desde el comienzo, la cabeza visible de la empresa, su CEO hasta hace muy poco. ¿A qué se ha debido su paso a presidente ejecutivo?

DEISER está en un momento de cambio, podríamos decir que se está reinventando, se dirige a un nuevo modelo que hemos llamado a nivel interno Deiser 4.0

Esto responde a las exigencias de cambio hacia dónde se dirige mercado. Deiser no va a quedarse atrás. Para ello hay que definir y seguir una nueva estrategia. Ahora bien, hemos querido hacerlo conservando la esencia del Deiser, que fundé, junto con otros cuatro socios, en 1998. Esa esencia que hasta ahora ha definido a la Empresa y la ha diferenciado de la mayoría y, sin dejar el "timón", paso a ser Presidente Ejecutivo y pongo (ponemos todos los socios) toda la confianza en David Fernández como nuevo CEO para convertir la Empresa en una gran Compañía de referencia en el sector en el menor plazo posible. Como he dicho otras veces, hemos sido líderes como empresa 'diferente' y ahora seremos líderes como empresa más 'estandar', manteniendo aquello que nos hizo distintos.

David Fernández Camarero ¿Cómo ha llegado aquí? Deiser es una empresa diferente a la mayoría ¿Qué le ha motivado asumir este reto? ¿Hacia dónde quiere llevar a Deiser?

Soy un apasionado del trabajo en equipo, sostenido siempre en la confianza y el respeto. He trabajado con equipos multidisciplinares por "medio mundo" en casi todos los sectores. Y mi satisfacción ha tenido tanto que ver con el éxito de los proyectos, como con mi relación con las personas, ya sean clientes, proveedores, socios, equipos de trabajo… y estas características son comunes a las que definen a Deiser.

Deiser ha sido desde siempre una compañía especializada en los productos y soluciones basadas en Atlassian. La satisfacción por su buen "hacer" le preceden. Prácticamente todos sus clientes repiten pero aun así, habiendo tenido posibilidades de crecer, sus socios siempre optaron por que Deiser fuera una empresa especializada, de nicho, y sostenida, casi, con una gestión muy familiar que les aporta una satisfacción personal difícil de encontrar en otras empresas.

Sin embargo el mercado manda y si éste evoluciona o lo haces con él, o... Pero el objetivo es conseguirlo manteniendo la esencia de Deiser. Se trata de conservar la satisfacción de las personas y la mejora constante como empresa. Esto es el motor que ha llevado y lleva a Deiser hasta aquí y el que le seguirá empujando cada día para crecer y poder transformarse en una compañía de servicio que incluya todo, desde la consultoría de negocio, al mantenimiento y soporte se las herramientas, esto es, dar a sus clientes un servicio global.

Roberto Martínez (backend developer) Usted lleva trabajando 25 años en DEISER, esto es, desde su fundación. Seguro que durante este tiempo no le habrán faltado posibilidades de cambio ¿Qué le ha llevado a permanecer aquí?

A lo largo de estos años Deiser ha pasado por varias etapas y algo que siempre ha intentado mantener es la preocupación y el cuidado de las personas, la honestidad, las cosas claras.

Todo este tiempo en la misma empresa no significa hacer siempre lo mismo, a las personas que nos gusta la tecnología, también nos apasiona y motiva hacer cosas nuevas. Con el paso de los años he tenido posibilidad de contribuir en diferentes proyectos, con diferentes clientes, con diferentes retos, aunque no haya cambiado de empresa en estos años si he podido cambiar y evolucionar.

José Luis Vicente, lleva como Director Financiero casi 20 años en DEISER, parece que la evolución económica de la empresa ha sido uniforme, sin sobresaltos pero la situación vivida los tres últimos años, la pandemia y sus consecuencias ha complicado las finanzas a la mayoría ¿Cómo han podido gestionarla ustedes sin ver mermados sus resultados?

No solo esta crisis, sino todas las diferentes crisis que ha tenido la economía y el sector durante estos 25 años. El motivo fundamental ha sido la gestión por parte de los socios, que siempre han invertido todos los beneficios obtenidos, en la propia empresa, lo que ha dado lugar a que sea sostenible tanto económica como financieramente hablando.

Luis Lobo, Consultor Senior de Transformación Digital y con 17 años en la empresa ¿Cómo cree que se acometerán estos nuevos retos de la Empresa?

David ha traído a la Empresa nuevo impulso, y más velocidad en la toma de decisiones. Como empresa de IT está claro que no podemos parar de inspeccionar y adaptar continuamente, y es gracias a esto por lo que estamos consiguiendo adaptarnos a los cambios del sector, de la industria, y sobre todo los que está exigiendo el ecosistema

Atlassian a todos sus Solution Partners. También el crecimiento sostenido tanto en personal como en know-how están siendo factores clave para afrontar esos retos.

Virginia Fernández-Cueto, directora de desarrollo de negocio, usted lleva bastante menos tiempo en la Empresa, poco más de un año ¿Qué le atrajo de DEISER? ¿Está respondiendo a sus expectativas como Empresa? y el negocio ¿Cómo lo ve? Y ¿El mañana?

De Deiser me atrajeron, sin lugar a duda, las personas, la cultura de la empresa y el gran proyecto de crecimiento en el que estamos inmersos en la actualidad.

Nos encontramos en un sector cambiante de manera muy rápida y nuestra capacidad de adaptación también lo es. El plan estratégico de Deiser para los próximos años es ambicioso y prevemos superar el crecimiento del sector gracias al valor añadido que aportamos a nuestros clientes.

Diana Aceves, Front-End Developer, Usted dejó la Empresa en... y ha vuelto. Esta circunstancia no suele darse. ¿Qué le ha motivado a hacerlo? ¿Tiene que ver el cambio que nos han anunciado? ¿Qué espera?

Yo ya salí de Deiser sabiendo que quería volver. Se me presentó la oportunidad de trabajar en un equipo donde pensé que podría aprender mucho y volver con todo ese conocimiento, pero la experiencia no fue como yo esperaba y tenía clarísimo que mi sitio seguía siendo Deiser.

Aquí siento que aporto al equipo, al producto y a la empresa, nos cuidan, nos valoran y es un placer trabajar. En ningún momento me planteé otra cosa que no fuera volver a Deiser.

María Cabrera, Atlassian Expert. Usted acaba de incorporarse ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué conocía de DEISER? ¿Qué se dice fuera? Pero, sobre todo, ¿Qué le ha motivado? ¿Qué espera de la Empresa?

He llegado a DEISER buscando especializarme en los productos de Atlassian. Sabía que eran una empresa líder en el desarrollo de soluciones y quería formar parte de su equipo. Desde fuera, se puede ver el compromiso con la excelencia en el servicio al cliente y el desarrollo de productos innovadores.

Lo que más me motiva, además del gran aprendizaje, es trabajar en una empresa con una gran cultura empresarial enfocada en las personas.

Podemos concluir con que DEISER comienza nueva etapa. Se suma al cambio emprendido por las tecnológicas. Crecerá, está ya creciendo. Es David Fernández Camarero, como nuevo CEO de DEISER, quién se responsabilizará de ello. DEISER ofrecerá una oferta global a sus clientes pero conservando el valor humano que la ha definido desde hace 25 años.