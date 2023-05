Rafael de la Fuente (LedaMC): "Llevamos 20 años mejorando la eficiencia y optimizando los costes"

Que estamos inmersos en una crisis económica a nivel mundial no es novedad, el debate es, hasta dónde, hasta cuándo y, sobre todo, cómo ir saliendo. Preguntamos a Rafael de la Fuente, fundador y presidente Ejecutivo de LedaMC, empresa enfocada desde hace 20 años en mejorar la eficiencia y reducir los costes en TI pero sin merma de calidad.

Rafael, sabemos que hoy TI está detrás de todo. Esto quiere decir que si ahorramos en TI se podrían mejorar los costes de producción en toda la cadena ¿Esto es posible? ¿Cómo?

Sin dejar de mirar para otro lado. Muchas empresas lo hacen de forma consciente o inconsciente cuando toman decisiones ejecutivas basadas en indicadores superficiales poco fiables ("cuñao", que llaman algunos). Si esos indicados que pretenden saber de todo, pero que no dan una visión objetiva de nada. Por ejemplo, la tarifa de la hora de desarrollo. En LedaMC nos centramos en optimizar el coste y la calidad del desarrollo de software. Es una actividad en la que se gasta muchísimo dinero y generalmente encontramos que las decisiones se toman en base a la tarifa cuando claramente falta otro factor que es el precio del producto software que se va a crear. Por eso, en el camino que iniciamos hace ya 20 años, nos centramos en el producto software y en aportar valor al desarrollo de TI.

¿Desde cuándo lo vienen haciendo? ¿Cuál ha sido y es el resultado?

Comenzamos en 2003 con proyectos de consultoría. Fue un camino que tuvimos que construir porque no todo el mundo sabía como aplicar la cantidad de producto software a la toma de decisiones del Top Management, ni como aplicar un benchmarking o como hacer un cuadro de mando basado en el producto.

Como curiosidad todo comenzó con una pregunta que me hizo el CIO de un gran banco: "Rafa, me gustaría saber cuánto vale el kilo de software. Quiero pagar por lo que compro, no por el tiempo que alguien ha tardado en hacerlo". Es decir, lo que hoy conocemos como el producto software.

A partir de ahí, nos centramos en este concepto y aplicamos estándares internaciones de medida y gestión de la producción de software. Habitualmente trabajamos para mejorar contratos que nuestros clientes tienen con grandes proveedores de desarrollo. Ayudando a mejorar la relación entre ambos, creando confianza en las estimaciones que se crean u optimización de los costes.

¿A qué estándares se refiere?

Principalmente a la utilización del tamaño funcional como medida del producto software, siguiendo la metodología de Puntos Función (IFPUG) que es estándar ISO. Aunque no nos restringimos a ella también utilizamos otros estándares funcionales.

Son metodologías en plena expansión gracias al respaldo que la Unión Europea les ha dado al recomendarlas y utilizarlas en sus grandes contratos de desarrollo de software usándolas de forma sistemática en Bruselas. Creo que el haber predicado tanto tiempo sobre las bondades de medir el producto software está dando sus réditos.

¿Cómo han evolucionado en los últimos años?

Nos hemos volcado en optimizar el modelo de relación de los proveedores en la estimación de los desarrollos innovando en dos puntos importantes. Por un lado hemos desarrollado una App, Quanter, para estimar costes y calidad, así como dar un cuadro de mando sencillo y simple al Top Management. Con ella queremos contribuir a la simplificación del proceso y a la reducción del stress digital: reduce drásticamente los emails y las reuniones necesarias para el cierre de las mismas.

Por otro lado, hemos creado y alimentado una base de datos, de más de 75.000 proyectos que posiblemente sea la mayor del mundo en lo que respecta a la productividad. Nos da una autoridad determinante a la hora de poder decir cuales son las tendencias del mercado, los valores medios, las bases con las que comparar y evaluar el desempeño de nuestros clientes y de sus proveedores, lo que en ocasiones nos lleva a resultados y conclusiones sorprendentes.

¿A qué sectores se dirigen fundamentalmente?

A todos, todos los que necesiten desarrollar software para su negocio. Entre nuestros clientes se encuentran tanto Telcos, como Sector Financiero, Energía, Sector Público, Transportes, etc. Y en varios países, tanto de la Unión Europea como de Latinoamérica.

¿Podría citar algunos de sus clientes? ¿Qué nivel de satisfacción tienen?

LedaMC vive de la satisfacción de sus clientes. Pero no como otros, de una forma abstracta y genérica. En nuestro caso, la satisfacción es bastante prosaica y tangible, y se suele representar en el Retorno de la Inversión que generamos.

Algunos clientes lo han hecho público, incluso con cifras, como Vodafone, Mapfre u Orange. Otros, sin cifras, lo han expresado con claridad, como Red Eléctrica, recientemente.

Y, en general, si trabajamos de forma continua durante muchos años con Enel, Banco Santander, Repsol, Iberia o Correos, es porque están a gusto con nosotros y reconocen el ROI que aportamos.

¿Qué ahorros están consiguiendo?

En los últimos 5 años hemos ayudado a nuestros clientes a conseguir unos ahorros superiores a los 40 millones de euros.

A veces los ahorros conllevan merma en la calidad (conocemos lo de "lo barato sale caro") pero a juzgar por su éxito no parece que sea el caso de LedaMC. ¿Se puede conseguir reducir los costes sin disminuir la calidad? ¿Cómo?

El ahorro se tiene que producir como mínimo a calidad constante, aunque en nuestros servicios generalmente incluimos iniciativas para mejorar también la calidad. Nuestra solución siempre intenta aportar una visión de 360º que se fije en diversos parámetros no en uno solo.

Por ejemplo de esa visión de 360º la vemos en la incorporación de metodologías ágiles introdujo muchas ventajas en el desarrollo de productos software, pero también muchos desajustes y sobrecostes. En LedaMC hemos aprendido, codo con codo, con los clientes, a seguir mejorando la productividad y la calidad en estos entornos tan distintos y cambiantes.

¿Es posible medir la calidad?

Sí claro, no creo que haya mucha duda sobre eso, aunque el asunto se vuelve muy interesante en el caso de las prácticas ágiles por la gran cantidad de factores que influyen en ellas. Por eso, nosotros hemos desarrollado el Agile Fine-tuning, que ayuda a facilitar directa e indirectamente la calidad.

Nuestra mayor aportación no es tanto medir la calidad, sino estimarla. Si puedes predecir la calidad que necesitas, puedes orientar el proceso de desarrollo hacia ese objetivo. Y en eso Quanter, con su estimación de la calidad nos ayuda mucho.

Sólo nos queda felicitarles por todo, pero, especialmente por su próximo aniversario. Cumplirán 20 años. ¿Lo celebrarán?

Naturalmente. Que una empresa española, pequeña y especializada, cumpla 20 años en una época de crisis, pandemias y guerras es un éxito colectivo importante. Y esperamos hacerlo con nuestra gente y nuestros clientes.

El día 25 de Mayo celebramos nuestro aniversario como nos gusta aportando a nuestros cliente con un ejemplo en el que Javier Garzás y Domingo Gaitero darán una Keynote y a continuación disfrutaremos de un panel de CIO formado por Ana Arredondo de OEPM, Víctor Moro tecnólogo y exCIO de Mapfre Iberia y Carlos Moreno CIO de Adamo. Extendemos a todos los lectores la invitación al evento.