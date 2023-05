Musk deja el cargo de CEO de Twitter y ya ha elegido a su sucesora

Elon Musk afirmó que dejará el timón de Twitter y pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología de la compañía de redes sociales. El propietario multimillonario explicó que una nueva directora ejecutiva, cuya identidad no reveló, comenzará en unas seis semanas.

Musk compró Twitter por 44.000 millones en octubre pasado e indicó que solo estaría a cargo por un tiempo limitado para completar la revisión organizacional que pensó que la compañía necesitaba para prosperar. Musk se quejó de tener "demasiado trabajo" y dormir en la sede de Twitter en San Francisco mientras implementaba cambios radicales. Hace unos meses hizo una encuesta en la que preguntó a sus seguidores si debería dejar de ser CEO de la firma, y una mayoría votó a favor.

Excited to announce that I've hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.