Alfonso Gallardo: "En el sector de la seguridad no hay sitio para los servicios de bajo precio"

La compañía Segurma, especializada en seguridad, disfruta de momentos dulces, con crecimientos anuales del 30% y con la intención de quintuplicar su clientela e ingresos en el plazo de cuatro años. En línea con estas expectativas, su presidente ejecutivo Alfonso Gallardo reconoce en una entrevista para elEconomista.es el objetivo de crecimiento, sin descartar adquisiciones en España y Portugal y con el reto de alcanzar el podio del negocio español.

Frente a la estrategia comercial del miedo, habitual en las empresas del sector, la firma vasca ha optado por hermanar sus mensajes con valores tan reconocibles como la tranquilidad, fiabilidad, eficacia y tecnología. Y ante esta materia tan sensible, el primer ejecutivo de Segurma considera que no existe espacio en el mercado español para las ofertas de bajo precio.

El sector de la seguridad en el hogar cotiza al alza, quizá por los tiempos revueltos que vivimos. ¿Percibe usted una sensación de inseguridad en la sociedad?

Creo que ahora hay más sensación de riesgo que antes. Existe mucha más información y así conocemos al momento las incidencias que ocurren. Mucha gente también se preocupa de proteger su segunda vivienda especialmente después de la pandemia. Pero entiendo que la seguridad tiene que ser preventiva. Cada persona debe sentirse protegida cuando sale de su casa y cuando está en su hogar, sin miedo a lo que pueda ocurrir. Eso es lo que buscamos en Segurma, que la gente viva tranquila.

¿Cómo conviven en un mercado controlado por tan pocas manos?

Sí, es un mercado donde hay dos grandes jugadores que se reparten el 70% del mercado, Securitas Direct y Movistar Alarmas. Pero pensamos que el mercado tiene un amplio margen para crecer, ya que el nivel de penetración de los servicios de seguridad en el hogar todavía es muy bajo en comparación con otros países de Europa.

¿Cuál es la penetración de alarmas instaladas que tienen los hogares españoles que alude?

Son datos aproximados, pero creo que el porcentaje de penetración de servicios de seguridad en España ronda el 14% de los españoles, frente al 25% de otros países europeos y de Estados Unidos. En ese caso, existen más diez puntos de margen para crecer.

¿Cómo prevén aprovechar esa oportunidad de mercado?

Durante el último año y medio hemos conseguido una presencia técnica y comercial en todo el territorio nacional. Probablemente ya estamos situados en el top 10 de España, y somos conscientes de que hasta hace poco éramos una empresa muy circunscrita a la zona de Vizcaya y el País Vasco.

¿Cómo impacta la variable precio en su negocio?

Creo que el precio de la seguridad debe ir en consonancia con el riesgo a proteger. La tarifa no es la misma para un piso que para un chalet. En cualquier caso, creo que en el sector de la seguridad no hay sitio para el low cost, para las ofertas de bajo precio.

¿Cuáles son los factores diferenciales de Segurma?

Somos una empresa con 35 años de actividad en el mercado de la seguridad. Estamos acostumbrados a hacer grandes proyectos empresariales y, en el ámbito doméstico, tenemos un conocimiento muy profundo del sector. Queremos competir en calidad de servicio, innovación tecnológica y lograr que nuestros clientes nos perciban como proveedores de tranquilidad a largo plazo. Ahora estamos emergiendo en el mercado las alarmas y creo que, en este momento, probablemente seremos el tercer y cuarto actor del mercado. La respuesta de nuestros clientes nos anima a plantearnos estos objetivos, con una nota media de 4,9 sobre 5, según las reseñas en Google de más de 2.500 usuarios. El grado de satisfacción se sitúa en el sobresaliente alto, con una latísima fidelidad, ya que la media de antigüedad de nuestros clientes en el hogar supera los 15 años.

"Nuestra estrategia comercial consiste en vender 'tranquilidad' a los clientes"

¿Qué grandes cifras de negocio manejan en Segurma?

La facturación del año pasado superó los 10 millones de euros, con un crecimiento del 30% respecto al ejercicio anterior, con una fuerte actividad en cuotas de conexión de alarmas en el sector de negocios, donde hemos crecido un 80%.

¿Qué previsiones de ingresos estiman en su plan de negocio?

Esperamos multiplicar por cinco nuestros ingresos y, también, la cifra de clientes en los cuatro próximos años. Por otra parte, también estamos abiertos a incorporar un socio industrial en la compañía, con una participación minoritaria. Tenemos plena confianza en el proyecto y la familia -tres hermanos- quiere continuar con el control. En todo caso sería un socio con el que podríamos entendemos y apoyarnos para impulsar el plan estratégico, con alguna compañía que nos ayude a distribuir nuestros servicios, a mejorar los números y a seguir creciendo. Creo que el momento actual es bueno, porque hay una alta demanda de este tipo de servicios.

¿Esperan crecer a través de adquisiciones?

El negocio de la seguridad es muy dinámico y no excluimos en absoluto alguna operación corporativa que resulte interesante, ya sea dentro o fuera de España, que nos ayude a crecer no solo orgánicamente. Recientemente, hemos comprado Cofersa, con sede en El Ferrol. No descartamos seguir valorando este tipo de oportunidades si ayudan a ganar tamaño en algunas zonas y aportan sinergias a nuestras líneas de negocio.

Y fuera de España, ¿qué países tienen en el punto de mira?

Sería en el mercado ibérico, en Portugal, pero de momento estamos centrados en desarrollar nuestro negocio en España.

¿Qué han aprendido de estos 35 años en el mercado de seguridad?

Hemos aprendido, entre otras cosas, que el sector de la seguridad no puede moverse únicamente por motivaciones publicitarias o comerciales. Segurma procede del mundo de la ingeniería, de los proyectos de seguridad, y así consideramos que la venta debe tener un componente técnico. Tenemos claro que debemos ser capaces de ofrecer el nivel de calidad que tenemos en los grandes proyectos empresariales, también en la parte del hogar.