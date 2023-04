Así es Beloud: una plataforma de noticias sin algoritmos, publicidad y más privada

En una sociedad en la que cada vez más personas utilizan las redes sociales como medio para informarse de lo que ocurre en el mundo, vemos que cada vez aparecen más plataformas con formato similares a Twitter o Facebook pero que su intención no es la de crear un espacio de entretenimiento, sino de información. Lo cierto es que existen muchas opciones a elegir, pero hoy nos centramos en Beloud.

El objetivo principal de esta app es crear un espacio para conectar a personas que quieran estar informadas sobre la actualidad tanto local como global de la manera en la que las personas se informan hoy en día. A su vez, pretende crear una comunidad que una a usuarios que tengan ideas e intereses similares, permitiéndoles generar un espacio de diálogo entre ellos.

Como explica el equipo de Beloud, hay algunos aspectos que lo diferencian de otras plataformas similares, como, por ejemplo, que a pesar de ser una red social su objetivo principal es informar sobre acontecimientos por lo que siempre prioriza las noticias frente a contenidos personales.

Otro aspecto destacable es que no usa algoritmos que determinan qué te interesa y qué no, sino que da herramientas al usuario para elegir sus fuentes o el orden en el que recibe la información. Además, destaca por su seguridad y privacidad, ya que según indican no recopilan datos para su posterior venta y utiliza la encriptación de extremo a extremo en sus chats.

Dentro de esta app, el usuario podrá informarse sobre historias locales, nacionales e incluso personalizar su feed y comentar las noticias con los amigos que también estén en la app. Sin duda es una opción a tener en cuenta si estas buscando una app para informarte, de hecho, ya nos puedes seguir en nuestros perfiles del elEconomista.es y de Informalia, para siempre estar a la última.