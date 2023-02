¿No te funciona internet? Los principales proveedores móviles están sufriendo cortes en sus redes

Sobre las 9:15 de esta mañana miles de usuarios por todo el país han detectado que el internet de sus datos móviles ha dejado de funcionar. Las principales compañías de telefonía como Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, Symio o Lowi son algunas de las afectadas por este corte, al que todavía no se ha encontrado explicación.

Si esta mañana has tenido o estás teniendo algún problema para llamar, enviar mensajes o simplemente conectarte a internet para lo que sea, no es cosa de tu móvil o por que no haya cobertura.

Downdetector// El pico refleja el momento en el que ha ocurrido la incidencia

Se trata de una caída en las redes de los principales proveedores de internet móvil del país, siendo las principales ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia las más afectadas. Según se puede comprobar desde DownDetector, una página que recoge cuando un servicio o plataforma deja de funcionar.

Por ahora se desconoce los motivos por los que ha ocurrido esta incidencia, ha podido ser un fallo en los satélites que envían la señal, aunque los usuarios más malpensados apuntan a que se debe a un ciberataque. Lo cierto es que ni las propias operadoras saben lo que ha ocurrido, ya que como explica Jazztel, han detectado un fallo generalizado y su equipo de técnicos e ingenieros están trabajando para poner solución a estas interrupciones en su servicio.

En estos momentos @elviritica, tenemos detectada una incidencia generalizada con nuestro servicio.

Nuestros técnicos están trabajando para solventarla cuanto antes. Esperamos que en las próximas horas todo quede resuelto y el servicio restablecido.



Disculpa las molestias. — Jazztel España (@jazztel_es) February 3, 2023

Seguiremos actualizando la información cuando el problema se solucione o se encuentre la explicación a estas interrupciones.