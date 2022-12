Fracaso del Metaverso de la UE: casi 400.000 euros para que ni diez personas vayan a la inauguración

Cuando se lanzó el Metaverso, muchos auguraron que suponía un antes y después en el mundo tecnológico, y mientras son muchos los esfuerzos para que este mundo digital tenga éxito todavía no ha tenido la recepción e impacto que se esperaba. Un claro ejemplo de ello es el Metaverso financiando por la Unión Europea (UE) que después de gastarse casi 400.000 euros en él, lo han inaugurado y solamente seis personas se han presentado a la fiesta de presentación.

El Metaverso todavía está en evolución, es por ello por lo que no podemos adelantarnos y tachar la idea de un mundo virtual como un fracaso irreversible, ya que como dice el dicho, Roma no se hizo en un día. Es cierto que por el momento no pinta muy bien, Meta (anteriormente Facebook) está teniendo dificultades para que despegue su proyecto y está perdiendo mucho dinero, y no está siendo el único.

Por ejemplo, la UE también ha querido crear su propio espacio virtual llamado Global Gateaway. Fue a mitades de octubre que presentaron este lugar, con el objetivo de crear un espacio común digital donde cualquier ciudadano de la UE pueda entrar y participar en conversaciones sobre los problemas globales y del futuro con otros ciudadanos.

