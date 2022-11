Revelan cuando se supone que saldrá la PlayStation 6 (o por lo menos eso es lo que piensa Microsoft)

Desde hace años Microsoft y Sony están enfrentados por el podio de las consolas (XBox vs PlayStation), ambas compañías compiten todos los años para ofrecer mejores servicios y juegos a los usuarios, con el fin de coronarse, y es por el control que tiene Microsoft sobre el popular juego Call of Duty por lo que ha Sony se le podría haber escapado la fecha de lanzamiento de la próxima PlayStation 6.

Fue a principios de este 2022, que Microsoft compró los estudios de videojuegos Activision Blizzard, en lo que fue la mayor adquisición de la historia de este sector (68.700 millones de dólares). La apuesta no era del todo arriesgada, ya que, a pesar de ser una gran suma, la compañía de Bill Gates obtenía el control de títulos del calibre de Call of Duty (COD) o el World of Warcraft.

Estas acciones no pasaron desapercibidas por nadie, y por ello Microsoft está teniendo que explicar ante Competition Markets Authority de Reino Unido porqué adquirió el estudio. Sony, es uno de los principales interesados en que esta transacción no se complete, por miedo a que al ser competencia de Microsoft estos dejen de producir juegos como el COD (un éxito mundial) para PlayStation.

Y es que como señalan los documentos a los que ha tenido acceso el analista de videojuegos Piers Harding-Rolls "Microsoft se ha ofrecido a continuar haciendo que los juegos de Activision están disponibles en la PlayStation solo hasta 2027... que será el momento en el que SIE (Sony Interactive Entertainment) lance la próxima generación de su consola PlayStation (que se espera que ocurra a lo largo de ...".

Sony referred to a next generation of PlayStation console in its CMA response, with the suggested year of release being redacted



This was in a passage where it was referring to losing access to CoD after 2027, with higher potential for platform switching



PlayStation 6 in 2028? pic.twitter.com/f7govC8R7A