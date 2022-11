El 56% de los españoles utiliza su smartphone como monedero digital

La llegada de las tarjetas de crédito provocó que poco a poco los pagos en dinero efectivo fueran en declive, hoy en día (sobre todo en las ciudades y las generaciones más jóvenes) está casi erradicado, pero un estudio ha descubierto que pronto este sistema podría ser remplazado, ya que el 56 % de los españoles ya utiliza su teléfono como método de pago entre otras cosas.

Si hay algo que no se le olvida a nadie antes de salir de casa, es su smartphone. Hemos desarrollado a una sociedad en la que este dispositivo se ha convertido en algo casi vital debido a todo lo que nos proporciona, porque ya no solo es una herramienta para la comunicación, sino también para el ocio y el trabajo.

La llegada de los monederos digitales es algo que podríamos considerar como relativamente reciente, por ello, los resultados de la encuesta realizada por la plataforma GetApp han sorprendido a los investigadores.

Este es porque el 56% de los españoles con un smartphone utiliza actualmente un monedero digital, es decir más de la mitad utiliza su teléfono para pagar y para hacer otros trámites de manera digital. El estudio recogió que el 66% de los usuarios usan estas carteras digitales desde hace menos de dos años y solo el 14% de los encuestados las usan desde hace más de tres años.

Entre los motivos más destacados por los que los usuarios españoles se decidieron por activar su "wallet" digital, 8 de cada 10 reconoció que fue por la comodidad a la hora de pagar en comparación con métodos anteriores, a su vez muchos añadieron que no tener que llevar la cartera encima era un plus y eliminaba el riesgo de perderla.

Aunque la encuesta descubrió que no todo el mundo confía en esta forma de apago, ya que un 13% de los españoles no usan monederos virtuales por miedo, y no tiene ninguna intención de utilizarlos. El temor a tener esta información tan delicada es el principal reparo, aunque la preocupación por la protección de datos es otro aspecto que tienen en cuenta.

La integración de esta tecnología está siendo tan efectiva, que tan solo el 5% de los encuestados dijo haber usado monederos digitales, y haber dejado de hacerlo. La adopción es cada vez más rápida, y del sector que dijo que nunca había dado el paso el 27% reconoce que está interesado en hacerlo, aunque también lo ven como una herramienta para llevar la identificación encima (tipo DNI o carnet de conducir).

Este estudio demuestra que los monederos digitales se han asentado en España como método de pago, el 89% lo utiliza a modo de tarjeta de crédito o débito, y en su gran mayoría (76%) está muy satisfecho con el uso y posibilidades que le permite esta tecnología.