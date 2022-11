Qué es Mastodon, la red social que se aprovecha de la llegada de Elon Musk a Twitter

Twitter no necesita carta de presentación. La mundialmente conocida y utilizada red social ha pegado un cambio brusco tras la polémica llegada de Elon Musk, el cual se ha propuesto convertirlo en una especie de 'plaza pública global'. El magnate es conocido por sus excentricidades, lo cual le ha granjeado no solo una gran cantidad de seguidores, sino también de detractores. Muchas de las personas que no confían en su gestión de la red social han decidido buscar alternativas, y una de las que más se está beneficiando de esta corriente de descontentos es Mastodon.

Mastodon, que debe su nombre a una raza de la extinta especie de los mamuts, se compone de una gran cantidad de servidores informáticos independientes, con normas de comunidad y administradores propios y no con una sola autoridad o empresa como dueño. A pesar de esta diferencia sustancial, mantiene varios parecidos con Twitter en cuanto a su contenido: debates políticos, bromas de todo tipo o hashtags, entre otros.

Qué ha significado para Mastodon la compra de Twitter

Tan solo una semana después de que se oficializase la adquisición de Twitter por Musk, Mastodon obtuvo más de 230.000 nuevos usuarios, una gran cantidad si se tienen en cuenta que la misma contaba con alrededor de 655.000 cuentas activas. Así, el pasado lunes el CEO de Mastodon, Eugen Rochko, llevó a cabo una actualización y el nuevo recuento de clientes mostraba una cantidad total de 1.028.362 usuarios.

Rochko, programador alemán, creó la herramienta buscando que la esfera pública no estuviese monopolizada por una gran compañía, precisamente como Twitter, que contaba con 238 millones de usuarios activos diarios en el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, el experto en redes de la Universidad de Massachusetts, Ethan Zuckerman, asegura notar este nuevo vigor que está experimentando la red social: "Obtuve más seguidores nuevos en Mastodon en la última semana que en los cinco años anteriores".

Diferencias con respecto a Twitter

A parte de la ya mencionada diferencia con Twitter, el que no esté capitaneada por una empresa o autoridad, las otras son precisamente derivadas de ella, pues es la más importante. Todo usuario puede crear su propia versión de Mastodon, con distintivas reglas de contenido. Cada una de estas versiones puede conectarse con las demás, lo que ayuda a escoger servidor y poder ver así todo el contenido que alberga la red social.

La plataforma de noticias en inglés Quartz ha descrito la situación como: "Los usuarios más activos de Twitter son los que acuden en masa a Mastodon en busca de protección, un lugar a donde ir en caso de que la plataforma en la que confían desaparezca o cambie de manera irremediable".

Ventajas y desventajas

Creada en 2016 ante los rumores de compra de Twitter por Peter Thiel, Mastodon nació apoyado por un pequeño presupuesto de financiación colectiva y por una ayuda de la Comisión Europea. Nadie, ni un individuo ni una empresa o grupo, puede aglutinar todo el poder necesario para cerrar la red ni para imponerse dentro de ella, debido a su enfoque descentralizado, que es el principal atractivo para muchos.

También ofrece una opción que lleva tiempo siendo demandada para Twitter: permite editar las publicaciones (y brinda una opción de eliminación automática), ofrece un límite de 500 caracteres y también unos emoticonos personalizados.

Como desventajas, la más evidente es que el enorme flujo de nuevos usuarios ha provocado problemas en sus servidores, acostumbrados a un tráfico más ligero, y que ya han sufrido errores y sobrecargas. Además, Mastodon no ofrece una variedad tan dilatada de personas a las que seguir y captar, y tampoco emite sugerencias personalizadas a sus usuarios.