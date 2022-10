Estas son las 10 páginas web más visitadas del mundo: ¿Tú también las usas?

Podemos encontrar casi cualquier tipo de página web en Internet, solo tienes que escribir lo que quieras, darle a buscar y en tan solo unos segundos tendrás cientos de resultados diferentes. Y mientras que las personas utilizan la web para mil cosas distintas, la gran mayoría acuden a las mismas páginas, y hoy te vamos a contar cuáles son las más visitadas.

Similarweb recopiló una lista de las páginas webs más visitadas hoy en el día en el mundo. En ella vemos que los navegadores web y las redes sociales son los sitios más utilizados y que predominan las compañías estadounidenses. Estas son las más visitadas:

1.Google

Seguro que el número uno no ha sorprendido a nadie, porque quieras o no, alguna vez en tu vida has tenido que usar Google para hacer algún tipo de búsqueda. Es cierto que existen otros navegadores web, pero sin duda la plataforma propiedad de Alphabet es la más utilizada y la que más gente se conecta al día de todas.

2. YouTube

Curiosamente, también propiedad de Google. YouTube es la plataforma número uno en lo que se refiere a vídeos y una de las más populares en lo referido a música, al día millones de usuarios se conectan y pasan varias horas navegando por esta app.

3. Facebook

Una de las primeras y más populares redes sociales del mundo. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg se lanzó en 2004 y desde entonces no ha dejado de crecer, aunque es cierto que cada vez pierde más peso frente a otras apps, sobre todo entre las nuevas generaciones.

4.Twitter

La última compra de Elon Musk se encuentra en cuarta posición. Desde su lanzamiento, Twitter ha sido un éxito y a no ser que su nuevo dueño comience a hacer locuras y lo convierta en una plataforma de odio y anarquía, esta app seguirá siendo unas de las más populares del mundo.

5. Instagram

Sin duda Instagram es una de las apps del momento, sobre todo entre las nuevas generaciones. Se ha convertido en un referente en redes sociales, y aunque ahora tiene que competir con TikTok, sigue siendo la red social donde los jóvenes pasan más tiempo.

6. Baidu

China es el país más poblado del mundo, por lo tanto, una página web que usen la mayoría de los chinos tiene que estar dentro de este "top 10". Baidu es una plataforma que funciona como un buscador web en chino, es muy similar a Google solo que está diseñado específicamente para los ciudadanos de este país.

7. Wikipedia

La enciclopedia de Internet siempre está ahí para darte información sobre casi cualquier tema. Debido a su funcionamiento (cualquiera puede editarlo) no es que sea una fuente muy fiable, pero sin duda para saber el concepto de algo te puede servir y por eso es una de las páginas más visitadas del mundo.

8.Yandex

Algo parecido a lo que es Baidu, pero en este caso el motor de búsqueda pertenece a Rusia, alrededor del 60 % del tráfico de búsquedas en el país se hacen desde esta plataforma.

9. Yahoo!

De nuevo otro buscador se cuela entre las páginas webs más visitadas del mundo. Este servicio también es mundialmente reconocido y aunque no sea tan grande como Google, millones de usuarios lo tienen como su navegador predeterminado.

10. XVideos

Para acabar esta lista, nos encontramos con que la décima página web más visitada del mundo se trata de una página porno. Algo de lo que no se habla tanto, pero como demuestra este listado es algo muy consumido por los usuarios de todo el mundo.