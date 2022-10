Estos son 5 comandos de Google para afinar tus búsquedas al máximo

Google es sin duda el buscador predeterminado más utilizado en el mundo, y es que a lo largo de los años, por mucho que aparecieran nuevos navegadores nadie ha podido desbancarles. Quizás no sea el más seguro ni el mejor de todos, pero es el más conocido y el que la gran mayoría de sistemas usan como predeterminado.

A pesar de que Google no ofrece estos datos, se estima que en este navegador se hacen a diario alrededor de 5.600 millones de búsquedas. Y mientras que muchas veces encontramos lo que queríamos, hay muchas otras ocasiones en las que no son lo suficientemente exactas, por eso hoy te enseñamos 5 comandos para afinar al máximo tus búsquedas.

Asterisco (*)

Este comando consiste en añadir un asterisco para completar las palabras que le faltan a tu frase y poder encontrar más resultados. Es muy sencillo, por ejemplo, escribes en el buscador "Cuánto cuesta" y si le añades el asterisco * al principio te mostrará lo que la gente está buscando más en ese momento.

SITE:

En este caso, este comando sirve para buscar una página web específica, y a su vez también nos puede informar de cuántas URLs hay registradas en una página web en Google. Solo hay que escribir SITE: (nombre de la web) y obtendrás lo que buscas. Si quieres refinar todavía más los resultados puedes introducir palabras clave concretas.

Excluye (-)

Hay veces en las que Google nos ofrece resultados no deseados, porque no siempre vas a estar buscando lo mismo que los demás. En este tipo de casos en los que queremos refinar nuestra búsqueda podemos usar el comando de excluir, esto se hace insertando lo que queremos, por ejemplo, auriculares y no los quieres inalámbricos. Lo que tienes que hacer es escribir "auriculares -inalámbricos" y automáticamente se eliminarán los resultados de este tipo.

Comillas dobles ("")

Este comando sirve para hacer una búsqueda exacta de una frase concreta. Solo tienes que poner dicho enunciado entre comillas en la barra de búsqueda y Google te ofrecerá los resultados exactos. Se puede utilizar también con solo palabras, y es muy útil para verificar si un texto existe o no.

Intitle

Ya para acabar, el último de los comandos también sirve para encontrar resultados más concretos. De esta manera puedes encontrar, usando palabras claves, exactamente lo que querías. Solo tienes que añadir, por ejemplo, "intitle: comandos de google" en el buscador y Google te mostrará títulos de páginas web específicos a tu búsqueda.