Mambu extiende sus servicio en la nube asociándose con los tres principales líderes del mercado

Mambu ha anunciado total disponibilidad en los tres proveedores cloud más importantes; Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure, ampliando así su alcance en el mercado global.

El enfoque fintech en la nube ofrece una flexibilidad total para los clientes. Con esta tecnología los usuarios serán capaces de cumplir con ambiciosos planes de expansión, brindando así la tecnología más segura, confiable y de alto rendimiento del mercado hasta ahora. Los clientes de Mambu podrán elegir un proveedor en función de sus requisitos comerciales, técnicos y regulatorios específicos, ubicados en la misma región geográfica o en una diferente, sin afectar la disponibilidad o los niveles de servicio.

Durante décadas, las soluciones tecnológicas legacy han obstaculizado las implementaciones financieras de todo el mundo. Sin embargo, Mambu es capaz de lanzar productos al mercado en semanas, activando el 95 % de las transformaciones bancarias en meses.

La arquitectura por componentes de Mambu proporciona las "piezas" necesarias facilitando la selección y el ensamblaje de múltiples combinaciones satisfaciendo así, los requisitos específicos del usuario. Esto permite a las instituciones financieras modernizar su infraestructura de manera muy rápida, cumpliendo con las expectativas cambiantes de los clientes y ayudando a impulsar el crecimiento del negocio. Este modelo brinda una base segura que cumple con los estándares de seguridad financiera.

Fernando Zandona, Chief Product y Technology Officer en Mambu, dijo: "Estamos en una etapa crucial en nuestro crecimiento, y basar la implementación en este enfoque nos permitirá continuar brindando el mejor servicio a nuestros clientes. Muchos proveedores de tecnología confían en los servicios de nube pública; sin embargo, la flexibilidad y escalabilidad de implementación de Mambu satisface las crecientes demandas de rendimiento, seguridad y confiabilidad.

Tener la oportunidad de trabajar con los tres principales proveedores de nube que brindan soporte a más de 230 bancos e instituciones financieras no bancarias es un gran diferenciador. La elección del proveedor de servicios en la nube por parte de las instituciones financieras está influenciada por la estrategia, las relaciones existentes, la disponibilidad de los servicios y los requisitos de alojamiento. Los recursos de estos proveedores cloud ayudarán a Mambu a continuar creando mejores experiencias financieras para clientes nuevos y existentes en todo el mundo".

El anuncio sigue de una ronda de financiación Serie E récord de 235 millones de dólares para Mambu en diciembre del año pasado: la recaudación de fondos privada más grande para una plataforma de banca en la nube. El foco actual para Mambu es acelerar el crecimiento de los ingresos, mientras la inversión se centra en la construcción de una plataforma global, sostenible y diferenciada para los clientes. Mambu ha designado cuatro nuevas contrataciones senior. Esto incluye a Werner Knoblich, Chief Revenue Officer, Tripp Faix, Chief Financial Officer, Fernando Zandona, Chief Product and Technology Officer y Sabrina Dar, Chief of Staff to the CEO.