WhatsApp ya está de vuelta después de 2 horas fuera de servicio

No es la primera ni será la última vez que algo así ocurre, y es que al ser una de las apps más utilizadas en el mundo, sus sistemas tienen que soportar una carga muy alta lo que provoca que a veces se caiga la plataforma. Es por ello por lo que no se te envían los mensajes, fotos o vídeos, todavía se desconoce la magnitud del problema.

Si de repente has notado que tus whatsapps no se han enviado, no es tu WiFi o tus datos móviles, no es tu smartphone, ni el de la persona al que se lo has enviado. Tranquilo, no estás solo, y es que por lo que sabemos WhatsApp se ha caído en España, y seguramente en el resto del mundo también.

Ha sido alrededor de las 9:20 de la mañana (hora española) cuando parece que el sistema se ha caído, dejando a los casi 33 millones de españoles que tienen la app descargada sin poder comunicarse por este medio.

Aunque parece que los problemas son a nivel mundial ya que en redes sociales "WhatsApp" se está convirtiendo en tendencia. Las mayores incidencias en España se están notificando desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Valladolid, según Down Detector.

Aunque por fin, después de dos horas fuera de servicio, poco a poco los usuarios han ido recuperando el acceso de su WhatsApp.

La compañía todavía no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido, pero parece ser que ha ocurrido algo relativamente grave, ya que no ha sido hasta alrededor de las 11:00 (hora española) que los sistemas han vuelto a funcionar.