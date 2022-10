Oleada de SMS fraudulentos: cuidado si recibes un mensaje del Santander, BBVA u otros 7 bancos

De entre todos los tipos de estafas que emplean los ciberdelincuentes para robar datos sensibles a sus víctimas, las que suplantan la identidad de entidades bancarias están proliferando en los últimos meses.

"Se han detectado varias campañas de envío de SMS fraudulentos (smishing) que suplantan a numerosas entidades bancarias. El objetivo es dirigir a la víctima a una página web falsa que simula ser la web oficial de una identidad bancaria con el objetivo de robar las credenciales de acceso al servicio bancario", denuncia la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Estos engaños emplean, por lo general, el mismo gancho. Supuestamente, el banco detecta movimientos inusuales en la tarjeta de crédito y, en consecuencia, el banco ha procedido a bloquear la tarjeta. Y para volver a activarla, se deben ingresar los datos personales en una web, a la que se llega a través de una URL que brindan los mensajes de texto que los criminales difunden masivamente.

Para evitar este tipo de fraudes, desde OSI sugieren algunas recomendaciones sencillas, como no abrir mensajes de remitentes desconocidos, ni contestarlos y eliminarlos; también, tener precaución al seguir enlaces, sobre todo si no hay un certificado de seguridad en el sitio al que se accede; no se deben facilitar datos de índole personal, como nombres de usuario, contraseñas o datos bancarios. "Recuerda que un banco nunca notifica incidentes de tu cuenta a través de correo electrónico o SMS, incluyendo un enlace a su web en el mensaje", aclara OSI.

Si al recibir uno de estos SMS se accede al enlace y se facilitan los datos de acceso, los estafadores habrán cumplido su objetivo y tendrán vía libre para realizar diferentes trámites financieros.

Por ello, desde OSI aconsejan contactar lo antes posible con la entidad bancaria correspondiente para informarles de lo sucedido y cancelar posibles transacciones que se hayan podido efectuar, bloquear el acceso a la cuenta, tarjetas, así como para actualizar los datos de acceso al servicio de banca online. " Además, te recomendamos modificar la contraseña en aquellos servicios en los que se utilice la misma clave que la empleada para acceder a tu banca online", añade la oficina.

Para identificar mejor este tipo de mensajes, la oficina de ciberseguridad ha recopilado un listado con algunos de los mensajes que se están difundiendo de forma masiva. Estos son algunos ejemplos:

Santander

- Centro de ayuda Banco Santander. A partir del [dd/mm/aaaa] no podrá utilizar su tarjeta debido a cambios en la política de seguridad. Acceda al link para proceder con la activación [URL fraudulenta].

- SANTANDER Estimado cliente: A partir del [dd/mm/aaaa], no podrá utilizar su cuenta. Hasta que actualice el nuevo sistema de seguridad: [URL fraudulenta]

- SANTANDER A partir del día [dd/mm/aaaa] No podrá utilizar su cuenta, Tiene que activar esl nuevo sistema de seguridad web desde: [URL fraudulenta]

Caixabank

- CAIXABANK INFORMA Acción requerida en tu tarjeta, se han detectado movimientos inusuales, activa el nuevo sistema de seguridad antes del [dd/mm/aaaa] a través del siguiente enlace para evitar el bloqueo de tus cuentas y tarjetas [URL fraudulenta]

- Notification CaixaBank : A Partir del [dd/mm/aaaa], No puede utilizar su tarjeta. Tienes que activar el nuevo sistema de seguridad web: [URL fraudulenta]

- CAIXABANK: Estimado cliente: A partir del [dd/mm/aaaa], no podrá utilizar su cuenta. Hasta que actualice el nuevo sistema de seguridad [URL fraudulenta]

- CaixaBank: A partir del [dd/mm/aaaa] no podrá utilizar su tarjeta para fines de oficina, Active la seguridad web para evitar el bloqueo: [URL fraudulenta]

Unicaja

- Nuevo dispositivo conectado a su banca online, si no reconoce dicha acción verifique inmediatamente: [URL fraudulenta]

- [UNICAJA BANCO]: por motivos de seguridad. Hemos bloqueado tu Tarjeta. Verifica tu cuenta para activar el acceso: [URL fraudulenta]

- Se ha iniciado sesión desde un nuevo DISPOSITIVO, si no has sido tu verifica inmediatamente [URL fraudulenta]

Bankinter

- Bankinter Hemos detectado movimientos inusuales en su aplicación por prevención si no ha sido usted confírmelo en nuestro web [URL fraudulenta]

Openbank

- Openbank: AVISO: Se ha conectado un nuevo dispositivo. Si no reconoce este acceso verifique mediante [URL fraudulenta]

Ibercaja

- Ibercaja Banco [ servicio al cliente]: A partir del [dd/mm/aaaa] No puedes utilizar su Tarjeta. Tienes que activar el nuevo sistema de seguridad: [URL fraudulenta]

BBVA

- [BBVA BANCO]: por motivos de seguridad. Hemos bloqueado tu Tarjeta. Verifica tu cuenta para activar el acceso: [URL fraudulenta]

- Su tarjeta ha sido limitada temporalmente por razones de seguridad, para reactivarla, actualice su información [URL fraudulenta]

Abanca

- Hemos detectado movimientos inusuales en su aplicación, por prevención si no ha sido usted confírmelo en nuestra web: [URL fraudulenta]

KutxaBank

- Hemos detectado movimientos inusuales en su aplicación, por prevención si no ha sido usted confírmelo en nuestra web: [URL fraudulenta]