Roberto López (Red Hat): "Estamos viviendo la digitalización de nuestra economía: representa el 22% del PIB"

Este reconocido experto en Transformación Digital dibuja con gran precisión el clima y escenario actual en del sector de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías en nuestro país, haciendo especial hincapié en la formación, siempre fundamental e imprescindible, o en los salarios actuales:

¿Qué opinión te merecen los grados que existen actualmente en España sobre profesiones tecnológicas?

El contexto académico, en general, va evolucionando y es pieza vital para el futuro de los profesionales. Aquí es donde Red Hat, con su programa gratuito Red Hat Academy intenta poner su granito de arena, pero no es suficiente, no lo puede ser. El grado de especialización y el cambio continuo en un contexto de tecnología, no permite establecer planes de estudio que cumplan con lo que demanda el mercado. Es necesario complementar con una oferta formativa para el empleo coherente, correctamente prescrita y alineada con las necesidades de la empresa y, algo vital, con una dotación económica acorde al valor de la formación y certificación que se obtiene, y que demandan las empresas. Tristemente, en este sentido, seguimos anclados a fórmulas del pasado que necesitan ser revisadas.

¿Cuál es la empleabilidad de las profesiones tecnológicas?

El sector tecnológico sigue siendo el que mayor empleabilidad tiene. Estamos viviendo la digitalización de nuestra economía, que actualmente representa el 22% del PIB, y hay una fuerte apuesta desde la Unión Europea y desde el gobierno de España para llevar a cabo este proceso de modernización. Ahora bien, la propia evolución de la tecnología obliga a que desde el punto de vista académico los profesores que están a cargo de la formación de los futuros profesionales de TI actualicen sus habilidades y conocimientos tecnológicos. Esta actualización tiene que estar en consonancia con la prescripción e inversión que suponen los planteamientos de formación para el empleo. No debemos caer en errores del pasado tirando dinero a una pira.

Si nos centramos en la formación de nuevos profesionales, vemos que la Unión Europea necesita duplicar el número de especialistas TIC en los próximos años. Según el objetivo que se ha marcado en la Década Digital, en 2030 se espera tener unos 20 millones de expertos tecnológicos, pero en la actualidad los 27 sólo cuentan con casi 9 millones de especialistas TIC, de los cuales 806 mil provienen del mercado español.

Existe una amplia demanda de talento con habilidades y capacidades para trabajar en contexto de la tecnología. Y al mismo tiempo, la rápida evolución de la tecnología produce un desajuste en el mercado laboral y una brecha de conocimiento en los profesionales en activo. Por esta razón es necesario tener planteamientos de formación continuados pensando en las necesidades presentes y futuras.

¿Cuáles son las más demandadas en España?

Al haberse producido esta digitalización de la economía, el mercado necesita cada vez más expertos con conocimientos en arquitecturas nativas de la nube. Según la consultora IDC, "para 2024, el 75% de las empresas priorizan la agilidad de la infraestructura y la eficiencia operativa, lo que llevará a aumentar 5 veces la adopción de arquitecturas nativas de la nube para las principales aplicaciones empresariales".

Esta digitalización requiere de especialistas en Kubernetes y contenedores, así como expertos en automatización, en metodologías DevOps o virtualización, entre otras tecnologías que responden a esta transformación. El conocimiento de estas tecnologías no solo es estratégico para las empresas, sino que también es vital para el desarrollo profesional de aquellos que lo tienen.

La consultora IDC llevó a cabo una investigación para conocer impacto a nivel empresarial de la formación oficial de Red Hat y llegó a la conclusión de que los trabajadores que se habían formado en las tecnologías Red Hat aplicaban mucho mejor los conocimientos sobre las nuevas tecnologías, trabajaban de forma más eficiente y eficaz, se integraban a las labores de equipo con mayor rapidez y tenían un alto rendimiento a diferencia de aquellos que no habían seguido la formación oficial.

Según ese estudio, tener personal más cualificado y con más conocimiento tiene un impacto económico dentro de la empresa. De acuerdo a la investigación, se consiguió una reducción del 21% en los costes de infraestructura en tres años, así como un retorno de la inversión medio de 365% en ese mismo periodo de tiempo. Además, los equipos de DevOps con formación fueron un 44% más productivos y los equipos de infraestructura de TI un 34% más eficientes que los que no tenían formación. Y se logró un despliegue de recursos de TI un 59% más rápido.

¿Cómo son los salarios?

Los salarios en el sector tecnológico responden a la ley de la oferta y la demanda, como en cualquier otro sector económico del país. En este caso, en particular, la alta demanda de expertos en tecnología y la escasez de los mismos hacen que los sueldos sean más altos que en otros sectores. Las empresas compiten para tener a los profesionales más formados y competentes en sus filas y ofrecen una mayor remuneración para quedarse con los mejores.

¿Qué necesita cambiar España para poder cubrir la cantidad de vacantes tecnológicas?

Para adecuar la oferta a la demanda del mercado de perfiles especializados y certificados, tenemos que trabajar tanto para el presente como para el futuro, y debemos hacerlo con distintas líneas de actuación que involucran tanto a entidades educativas, como a los distintos gobiernos, empresas y profesionales.

La formación en tecnología debe ser transversal y debe incorporarse a la educación desde la primera etapa estudiantil para luego convertirse en una especialización una vez que el estudiante decide ir a la universidad o seguir una formación profesional.

Para que esta formación se vuelva integral, las autoridades deben hacer una evaluación constante de las necesidades tecnológicas del mercado para ir introduciendo este tipo de formación en los planes educativos con el objetivo de despertar el interés de los estudiantes y potenciar sus conocimientos tecnológicos.

La formación en tecnología, ¿cómo de útil es para personas en desempleo?

Es de sentido común, al haber una alta demanda de este tipo de perfiles, los desempleados tienen más posibilidades de reincorporarse al mercado laboral. En nuestro caso, el índice de inserción laboral del Programa de Desempleados de Red Hat es altísimo. Llevamos trabajando en este contexto desde 2008 con el objetivo de acortar la brecha de talento tecnológico en España.

A lo largo de estos años, el Programa de Desempleados se ha impartido de manera ininterrumpida y gratuita en distintas comunidades autónomas con el objetivo de proporcionar habilidades profesionales y conocimientos tecnológicos específicos para responder a las necesidades de transformación digital de las empresas.

El Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CFTIC) de Madrid está impartiendo los cursos: Sistemas Red Hat para administradores e ingenieros con automatización, DevOps en arquitectura de contenedores y microservicios con Red Hat OpenShift, Infraestructura y virtualización Red Hat; el Instituto Aragonés de Empleo ofrece el curso Especialista en Red Hat OpenShift.