Esta es la pala de pádel que te regalan si compras este NFT de 1.500 euros

La marca española de pádel NOX se ha subido al tren de los NFT (Tokens no fungibles) al presentar una serie de imágenes 3D, pero no se han olvidado del deporte, ya que al comprar uno de estos tokens te regalan su nueva pala además de muchos otros regalos como las entradas para el World Padel Tour de Barcelona.

Es cierto que los NFT no están en su momento más álgido, pero eso no significa que las empresas o individuos no sigan apostando por este tipo de arte digital. El ejemplo está, por ejemplo, con la marca NOX de pádel, quienes han decidido lanzar su nuevo catálogo de NFTs con un gran gancho para atraer a posibles compradores, su nueva y muy limitada pala de pádel.

NOX ha lanzado un total de 10 NFTs únicos, cinco que corresponden a la pala AT2 GENIUS LTD 2023 y otros cinco para la pala ML10 PRO CUP LTD 2023. Cada una de estos tokens 3D tienen un precio de 1.500 euros, pero el truco detrás de esta promoción por parte de NOX es que no solo recibes un NFT con la compra.

Sino que junto al token también recibirás una de las limitadísimas palas de pádel de la marca, AT2 GENIUS LTD 2023 o ML10 PRO CUP LTD 2023, que por ahora son de edición limitada. Aparte de esto, la marca ofrece otras recompensas, como un 10% de descuento de por vida en NOX Sport, dos entradas para ir a ver el World Padel Tour Barcelona y la entrega en mano de la pala por Agustín Tapia, actual número tres del mundo en el deporte.

Aunque, NOX también ofrece una oferta más asequible, y es que por 90 euros también te puedes hacer con uno de sus NFTs, pero en este caso son seriados y hay un total de 10.000 ejemplares de tokens de las palas AT2 GENIUS LTD 2023 o ML10 PRO CUP LTD 2023.

En este caso, al comprar esta oferta no recibirás una pala física, sino que obtendrás el derecho preferente para comprar las palas LTD 2023, además de un descuento de 180 euros para la compra de esta, el 10 % de descuento de por vida y entrar en el sorteo de la doble entrada para el World Padel Tour Barcelona.

Sin duda es una gran propuesta y forma de introducirse en el mundo de los tokens no fungibles por parte de NOX, ya que la posibilidad de poder tener la nueva y limitada pala de la marca es un buen aliciente para los amantes de los NFT y del pádel.