El motivo por el que Alemania destituye a su jefe de ciberseguridad: sus conexiones con Rusia

La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, ha tomado la decisión de destituir al presidente de la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (BSI) por tener vínculos con exmiembros de los servicios secretos rusos (la KGB) a través de una asociación de empresas de la que era socio cofundador.

El nombre de Arne Schönbohm, actual presidente del BSI, lleva siendo polémico desde su nombramiento en 2016. En primer lugar, porque su formación como administrador de empresas no le convertía en el candidato ideal para liderar esta administración, aunque también fue criticado por usar el Consejo de Ciberseguridad de Alemania (una empresa privada) como una entidad pública y colaborar con grandes empresas como IBM o Kaspersky en materias estatales.

Las críticas por su actuación no fueron en vano, y finalmente tuvo que abandonar como presidente de esta organización para poder continuar con su carrera política. Sin embargo, sus "escándalos" no se quedaron aquí, y es que en 2019 una investigación mediática descubrió que el Consejo de Ciberseguridad de Alemania tenía vínculos con otra empresa fundada por un exmiembro de la KGB.

El hecho de los contactos de Schönbohm con la Inteligencia rusa ya era conocido, pero lo que ha llevado a la ministra de Interior a tomar esta decisión fue que, durante un programa de televisión satírico, ZDF Magazin Royale, emitido la semana pasada uno de los presentadores comentó la situación y reveló que uno de los miembros de la asociación, la empresa Protelion, en realidad era una filial de la rusa Infotecs.

Lo preocupante es que el fundador de esta empresa era un exmiembro de la KGB y un hombre condecorado personalmente por Vladimir Putin, y que su empresa se encargaba de suministrar agua, energía e incluso ayudó a instalar parte de la red 5G en el país teutón.

Además, a pesar de que Schönbohm había renunciado a su posición en esta asociación privada, seguía promoviendo públicamente a su sucesor, incluso después de que este tuviera que admitir que los rumores de que los contactos con la Inteligencia rusa fueran verdad y esto había generado un malestar general en el Ejecutivo del país.

Por todo ello, se ha conocido esta semana la intención del gobierno germano de destituir al actual presidente del BSI, no obstante, esto no funciona de una manera tan sencilla. Esto es porque al ser un alto cargo público no se le puede despedir como tal, sino que se le tiene que buscar otro destino a la vez que encontrar un sucesor para el puesto.