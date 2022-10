Estos son los errores más comunes al escribir correos electrónicos en inglés

Con Internet y la globalización cada vez es más normal comunicarte con una persona que está en la otra parte del mundo, y como en cada país se habla un idioma distinto, el inglés se eligió como la lengua global. Por eso, sobre todo en el mundo laboral es cada vez más importante saber hablarlo y escribirlo correctamente ya que se ha convertido en una herramienta indispensable en muchos casos.

Los correos electrónicos se han posicionado como la forma preferida dentro del trabajo para comunicarnos con personas que no conocemos, por lo tanto, se han convertido en una especie de carta de introducción y lo último que queremos hacer al presentarnos es dar una mala impresión. Por eso, la plataforma Open English ha recopilado algunos de los errores más comunes que se hacen al escribir emails en inglés para que no te vuelvan a ocurrir.

Traducir literalmente de un idioma a otro

El error más repetido es pensar que en inglés las cosas se dicen igual que en español. Es cierto que hay muchos ejemplos en que esto ocurre, pero no podemos asumir que esto es siempre así, y hay veces que algunas expresiones o frases carecen de sentido en inglés.

Lo mejor es tratar de ser claro, breve y conciso a la vez que evitamos utilizar frases subordinadas que en muchas ocasiones lo único que hacen es confundir al lector y no dejarle ver la idea que le quieres transmitir.

No cuidar los signos de puntuación

Aunque por lo general los signos de puntuación tienen el mismo uso, de nuevo hay casos en los que no, y aunque no vayan a cambiar el significado de la frase, se va a notar que no dominas el idioma. El ejemplo más claro está al empezar el correo por ejemplo en español se escribiría "Querida Ana:" mientras que en inglés usarían una coma en vez de los dos puntos, " Dear Ana, ".

Distinguir entre correo formal y uno informal

Como en español, existen palabras que dependiendo del motivo del email se utilizan o no. Es por eso por lo que antes de escribir tenemos que tomar en consideración con quién estamos hablando y el tipo de relación que tenemos con él. No es lo mismo decir "Yours sincerely" que decir "Bye bye" aunque las dos sean formas correctas de terminar un correo.

No revisar en busca de faltas

Al escribir en otro idioma, es normal cometer alguna que otra falta de ortografía. El problema está en no revisar antes de enviar el email si has cometido algún error ortográfico, has usado incorrectamente un "false friend" (palabras que suenan igual en ambos idiomas, pero significan cosas contrarias) o si has repetido muchas veces los mismos verbos y palabras.

La otra persona podrá entender que al no ser tu lengua materna cometas errores, sin embargo, suele producir una sensación de falta profesionalidad por no revisar ni asegurarse de que está bien escrito.

Uso de traductores

No nos equivoquemos, los traductores tienen una función y es la de ayudarnos a encontrar las palabras exactas que queremos usar en el otro idioma. Pero ahí está la distinción, se usa para palabras específicas o incluso alguna frase sencilla, pero lo que no se puede hacer es meter todo el texto, copiar y pegarlo directamente en tu email porque estos sistemas pueden y suelen fallar a la hora de transmitir el mensaje tal y como queremos decirlo.