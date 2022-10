Mercadona alerta de una estafa por correo en su nombre: cuidado con sus 'tarjetas regalo'

Mercadona ha alertado de la difusión en el último mes de una estafa a través de correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones de mensajería en la que emplean como reclamo la imagen de la propia cadena de supermercados.

Los estafadores, empleando el logo y los colores corporativos, prometen regalar tarjetas regalo con hasta 500 euros a cambio de inscribirse en una supuesta oferta de la cadena.

Esta oferta, no obstante, es un engaño, puesto que en Mercadona "no entregamos tarjetas de regalo", explica la cadena en sus redes sociales.

?? Si has recibido este mensaje, #NoPiques ???? y elimínalo ?????, solo quieren aprovecharse de tus datos. En Mercadona NO entregamos tarjetas de regalo. ???? ¡Cuidado, no caigas en la trampa! pic.twitter.com/FCA7KWH5Lx