Pagar 70 dólares por una botella que te avisa cuando estás deshidratado: ya no saben que inventar

Con todos los avances tecnológicos que se consiguen cada vez es más común que un objeto corriente se convierta en un dispositivo inteligente, y es que apenas hay productos que no tengan algún tipo de tecnología integrada. Lo último en volverse en "inteligente" es la nueva botella de Gatorade.

Hasta ahora, si estabas haciendo deporte y tenías sed, bebías. Sin embargo, el equipo de Gatorade, una reconocida marca de bebidas isotónicas para deportistas, ha visto necesario que sea la tecnología la que te indique cuando tienes que beber para hidratarte.

Es bastante probable que sea mucho más exacta, en lo que se refiere al momento en que tus sales y carbohidratos están bajos y necesitan reponerse, que tu sentido común pero aun así es difícil de justificar que una botella de plástico valga 70 dólares.

Es cierto que no es una botella cualquiera, ya que está decorada con una serie de luces LED alrededor de la tapa que aparte de cambiar de color están diseñadas para alertar a su dueño de que tiene que reponer sales e hidratarse.

Como la mayoría de dispositivos inteligentes esta botella se conecta a una app quien recopila todos los niveles de sal, agua o cualquier aspecto que tenga que ver con la correcta hidratación del deportista. Para ello Gx App, diseñada por Gatorade y solamente disponible para iOS, registra todo ello a través de unos parches que el deportista se tiene que poner.

Youtube Video

A parte de medir los niveles de hidratación, esta app ofrece funciones de nutrición, programas de entrenamiento y ejercicios de recuperación. Estos parches, también diseñados por Gatorade, son de un solo uso y sirven para crear un perfil de sudor con el que se recopilan los niveles de hidratación y se envían a la app que posteriormente manda esta información a la botella.

Será inteligente, pero ¿Y práctica?

Esta botella puede tener sus puntos a favor, ya que para deportistas de élite o personas que se lo toman muy en serio les puede ser de gran ayuda, sin embargo, por lo que hemos podido saber no es que sea muy práctica.

Esto es porque Gatorade no recomienda que metas hielos dentro de la botella, al igual que no se puede meter en el congelador la botella. A su vez la compañía recomienda no utilizar su botella inteligente con bebidas calientes. Por último al ser un dispositivo conectado, tiene que tener batería por lo que un día te puedes encontrar con que tu botella inteligente no funciona porque se te ha olvidado enchufarla la noche anterior.