Ir al McDonald´s y pagar en criptomonedas: lo último que están probando en Suiza

¿Cuánto cuesta un Big Mac en el cripto universo? Si lo quieres descubrir tienes que ir a la ciudad de Lugano en Suiza donde las autoridades se han unido a Tether (un tipo de criptomoneda) para impulsar el pago mediante este tipo de divisa digital en varios establecimientos como McDonald´s o museos del lugar.

La fiebre de las criptomonedas está bajando poco a poco, pero todavía hay muchas personas y empresas que quieren cambiar esto y quieren establecer de una vez por todas estas divisas digitales como un método de pago igual que cualquier otro.

Un claro ejemplo de ello es la ciudad de Lugano (Suiza) en la que su ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Tether para impulsar este tipo de pago. Lo que hace especial a la criptomoneda de Tether es que es una moneda estable, por lo que su misión es replicar el precio del dólar estadounidense, significando que este token siempre tendrá el mismo valor que la moneda.

Bajo el nombre de Plan ?, este proyecto tiene como objetivo principal introducir los bitcoins como un nuevo método de pago viable para sus ciudadanos a la vez que transforma la estructura financiera de la ciudad.

"A principios de este año, Lugano y Tether firmaron un memorando de entendimiento para poner en marcha una colaboración estratégica a través de varias iniciativas, entre ellas la de ayudar a las empresas locales a integrar sus actuales servicios de pago con las stablecoins y el Bitcoin permitidos", dijo Paolo Ardoino, CTO de Tether.

