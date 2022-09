Estas son las ventajas de comprarte una Smart TV según la OCU

Podríamos decir que esta última década ha estado marcada por la aparición de los dispositivos inteligentes. De teléfonos, relojes hasta los juguetes de niños pequeños se han equipado para que tengan conectividad a Internet y puedan realizar numerosas acciones que hasta hace unos años eran imposibles. Otro de los productos más destacados son las televisiones inteligentes, también conocidas como Smart TV y hoy te contamos todas las ventajas que tiene comprarse una.

Una Smart TV es básicamente cualquier televisión que se pueda conectar a Internet. Estos dispositivos son capaces de ofrecer una nueva serie de funcionalidades que las TV tradicionales no dan.

Como es lógico, dentro de esta categoría existen diferentes modelos que ofrecen más o menos funciones, pero todas tienen en común una serie de ventajas por las que merece la pena plantearse la compra de este producto.

Ventajas que tienen las Smart TV

Es importante señalar que para ver lo que es considerado como televisión tradicional con los canales que todos conocemos la Smart TV no necesita estar conectada a internet, pero para poder disfrutar de todas las funciones que tiene, sí que es imprescindible.

La primera de todas ellas es la posibilidad de tener diferentes aplicaciones instaladas en tu Smart TV. Algunas pueden venir preinstaladas mientras que otras tienes que ser tú quien la descarga, el rango de apps varía mucho, ya que puede ir desde Netflix o HBO, pasando por Spotify, redes sociales como Twitter o Facebook hasta mini videojuegos.

A su vez otro de los grandes motivos por el que una Smart TV es una buena inversión, es porque estos dispositivos disponen de casting, o lo que quiere decir que puedes conectar tu smartphone al televisor y retransmitir el contenido de tu móvil en la pantalla.

Otra ventaja que puede parecer menor, pero en la práctica puede ser bastante útil es el apartado de recomendaciones. Básicamente sustituye el mítico "zapping" por un algoritmo que te recomienda series, programas o películas de los géneros que más te interesan.

Ya para acabar, el mando a distancia se inventó para no tener que levantarse cada vez que quieres realizar un cambio de canal o de volumen, por ejemplo, sin embargo, seguro que alguna vez te has tirado al sofá y te has dado cuenta que el mando estaba fuera de tu alcance.

Para ello, las Smart TV vienen equipadas con control por voz, ya sea instalado en la pantalla o en el mando, para que puedas realizar diferentes comandos con tan solo decirlos. E incluso si dispones de domótica en tu hogar, podrás controlar otros dispositivos inteligentes de tu casa como las bombillas, lavadoras o termostatos.