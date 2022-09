Cómo crear un grupo de WhatsApp para ti mismo: un truco para dejarte recordatorios

WhatsApp se ha convertido en una de las apps más utilizadas a diario en España, casi cualquier persona con un smartphone tiene una cuenta, y como es lógico, ya que para eso se creó, se comunica diariamente con amigos y familiares. No obstante, desde hace ya un tiempo cada vez hay más personas que usan esta app para algo más que enviar mensajes, en concreto también les sirve para ponerse recordatorios.

Esto te puede sonar extraño, y no, no es que WhatsApp tenga un nuevo apartado para poner recordatorios, sino que hay un pequeño truco que cada vez más personas están haciendo para no olvidarse de cosas importantes.

El motivo por el que se utiliza WhatsApp es porque es una aplicación que se usa y entra en ella varias veces al día, por lo que es más probable que te fijes y recuerdes que tenías un recordatorio. Hay casos en los que las personas usan el grupo con su familia para recordar cosas, pero este pequeño "hack" hará que dejes de molestar a los tuyos con tus mensajes de tus propias cosas.

Cómo crear un grupo para ti solo

En su defecto, WhatsApp no permite esto, ya que como bien indica su nombre, un grupo no puede estar formado por una sola persona. Pero sí que hay una manera para que te quedes solo en un grupo y puedas escribir tus recordatorios o cualquier pensamiento que se pase por tu cabeza sin molestar a nadie.

Los pasos a seguir son los siguientes, lo primero es crear un grupo, para ello solo tienes que abrir la aplicación y en la parte inferior izquierda pulsar en el icono de mensaje verde. Ahí te aparecerá la opción para crear un grupo de WhatsApp.

Lo siguiente es elegir una persona, preferiblemente cercana ya que lo que vas a hacer puede extrañarle a los demás, y crear un grupo con ella. Una vez hayas creado el grupo y estés como administrador de este, tienes que eliminar a la otra persona del grupo.

Una vez hecho esto tendrás un grupo de WhatsApp para ti mismo, en el que puedes enviarte todos los mensajes, recordatorios o cualquier cosa que se te pueda ocurrir para tenerlas siempre a mano y con la ventaja de que no molestas ni nadie se entera de tus cosas.