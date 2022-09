Así puedes recibir una compensación de hasta 95 euros si tu impresora HP te ha dado este problema

Varias impresoras de la conocida marca HP resultaron defectuosas por culpa de una tecnología llamada "Dynamic Security" que hacía que las impresoras dejaran de funcionar cuando se utilizaban cartuchos que no eran oficiales de la marca. Ahora, si cumples con los requisitos puedes hacer una reclamación y conseguir hasta un máximo de 95 euros como compensación.

Fue en 2016 cuando HP introdujo en varios de sus modelos de impresora la tecnología conocida como "Dynamic Security" que supuestamente protegía la calidad de la impresión, mantenía la integridad de los sistemas y la propiedad intelectual.

Sin embargo, varios usuarios reportaron que al utilizar cartuchos de tinta que no fueran de la propia marca HP o que estuvieran equipados con circuitos electrónicos o chips no originales sus impresoras dejaban de funcionar. Ante esta situación las organizaciones de los consumidores de Euroconsumers, entre los que se encuentra la Organización de consumidores y Usuarios (OCU) de España intervinieron en defensa de los compradores.

De hecho, denunciaron los hechos defendiendo que HP no había informado correctamente a los consumidores de que con Dynamic Security las impresoras rechazaban cualquier cartucho que no fuera oficial de la marca o que tuviera los circuitos electrónicos o chips oficiales. Tras varias reuniones, en mayo de este año la compañía ha llegado a un acuerdo amistoso a favor de los usuarios y finalmente no se emprenderán medidas legales.

¿Eres uno de los afectados?

Para poder reclamar una compensación tienes que haber tenido una impresora HP entre el 1 de septiembre de 2016 y el 17 de noviembre de 2020, si es tu caso lo mejor será que entres en esta página y compruebes que tu impresora se encuentra entre las afectadas.

Si encuentras la tuya, tendrás que acceder a otra página web en la que te pedirán más datos, como la cuenta bancaria donde quieres recibir la compensación. Dependiendo del modelo podrás recibir entre 20, 35 o 50 euros de compensación a lo que se le pueden sumar otros 45 euros, lo que significa que como máximo podrás recibir un ingreso de 95 euros por parte de HP.

El proceso va a ser largo ya que después de enviar tu solicitud, esta tendrá que ser analizada y revisada, y en el caso de que siga hacia delante después de 6 meses desde que se inició la acción se abonará el dinero correspondiente.