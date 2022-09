Estos son 5 peligros a los que estás expuesto en Tinder

Tinder se ha establecido como una de las apps de citas más populares del mundo, desde su lanzamiento más de 75 millones de solteros han pasado por la plataforma, algunos con más fortuna que otros en el amor, pero tengas o no éxito no debes olvidar nunca los peligros que existen en Internet.

Para crearte un perfil en Tinder tienes que completarlo con una serie de datos como tu nombre, edad, fecha de cumpleaños, teléfono y como no, fotografías tuyas, a lo que también se le suma todo lo que se envía y dice en los chats privados de la app.

Como la intención es la que es, puede ocurrir que se te olvide que esta información es personal pueda ser de valor para un ciberdelincuente para cometer robos de identidad, fraudes o chantajes. Por eso el equipo de Check Point, la compañía especializada en ciberseguridad, ha recopilado los 5 peligros más comunes en Tinder para que seas capaces de detectarlos antes de que sea demasiado tarde.

Del sexting a la "sextorsión"

Esta app ha sido diseñada para juntar a personas, por eso mientras estas se están conociendo puede ocurrir que la conversación suba de tono y se comiencen a enviar fotos privadas. Esto no siempre es así, pero si no te cuidas a quien le envías tales fotos, puedes acabar siendo víctima de un chantaje que te pida dinero a cambio de no publicar dichas imágenes.

Malware en las fotos

Hay veces que ni estando alerta podemos identificar los peligros. Por ejemplo, ya se han dado varios casos en los que un hacker inserta un malware u otro virus dentro del archivo de la imagen, y si el usuario pulsa en la foto se le descarga automáticamente este virus. El problema es que la app funciona a través de fotos por lo que es muy complicado evitar este tipo de ataques, pero siempre es mejor evitar descargar los archivos.

Falsos romances

Los ciberdelincuentes se crean un perfil falso que resulte atractivo para sus víctimas, una vez que hacen "match" se entabla una conversación y durante días, meses o semanas se gana la confianza de la víctima.

Se inicia una relación a distancia, y en algún momento el atacante le pide dinero ya sea para "pagarse un viaje y poderse conocer en persona" o porque le ha surgido un grave problema. La víctima le envía el dinero y nunca más vuelve a saber nada de él.

Suplantación de identidad

Esto realmente ocurre fura de la propia app de Tinder, pero sin un perfil de esta app no se puede llevar a cabo. El hacker coge tus fotos e información y las utiliza para cometer estafas haciéndose pasar por ti, aunque también ha habido casos que se ha utilizado lo recopilado para dañar la reputación de la víctima.

Robo de cuentas

Ya para acabar, tenemos que ser conscientes de que somos susceptibles de ser víctimas de un robo de cuenta y que nuestro perfil se venda en la Dark Web. Por eso y en medida de lo que sea posible hay que intentar poner la menor información personal de valor posible en estos perfiles ya que de esta manera, aunque suframos un robo de cuenta el daño sea lo menor posible.