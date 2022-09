Metaverso, beneficios y riesgos para las aseguradoras

El nuevo universo digital y virtual se presenta como una oportunidad para explorar nuevos negocios aseguradores e incluso para conseguir acercarse y 'enganchar' a las nuevas generaciones.

El metaverso es un nuevo entorno digital donde los usuarios y las empresas pueden interactuar eliminando barreras físicas y temporales. Las compañías aseguradoras también pueden encontrar en este espacio un mundo repleto de oportunidades de negocio. No obstante, si se deciden introducir en él, deben respetar y poner atención a los diferentes riesgos y peligros que afloran en este marco tecnológico.

¿Qué es el metaverso?

El metaverso es un mundo virtual, al cual se accede a través de diferentes dispositivos electrónicos. Además, los usuarios pueden interactuar con diversos elementos, gracias a gafas de realidad virtual u otros accesorios. No obstante, los mundos virtuales no son conceptos nuevos, ya que desde hace varios años existen grandes cantidades de videojuegos que imitan esta sensación. Los amantes de los juegos online llevan décadas creando sus propios personajes o avatares y adentrándose en mundos paralelos a través del ordenador y el móvil.

Sin embargo, el metaverso no busca crear un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa en la que se puedan hacer las mismas actividades que en el mundo real, pero sin moverse de un mismo lugar. El término metaverso nace en el año 1992, exactamente en la novela Snow Crash, de Neal Stephenson, y es un concepto que se ha asentado con el paso del tiempo gracias a las innovaciones tridimensionales y virtuales. El metaverso actual, por lo tanto, da nombre a un mundo virtual en el que se puede interactuar y recrear una realidad semejante a la externa.

En este sentido, el concepto preciso por el que apuesta el gigante Facebook y otras empresas tecnológicas es la idea de crear un universo paralelo. La clave del éxito de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo, a través de sensores que registren el movimiento físico para avanzar con los avatares. Otra de las cuestiones esenciales del metaverso es que el usuario tenga una total libertad de creación, es decir, pueda crear su avatar lo más parecido a su persona física. Este hecho también repercute a los negocios, habitaciones, viviendas, localidades, etc., todo se puede sumergir en el entorno virtual del metaverso, incluidos los seguros.

El metaverso todavía es un lienzo en blanco, realmente se desconocen a ciencia exacta todos los beneficios y peligros que pueden ofrecer el metaverso, pero algunos eruditos tecnológicos se han aventurado a idear algunas posibilidades de este nuevo entorno virtual. En su visión más positiva se encuentra Facebook. La plataforma social espera que el metaverso pueda ofrecer las mismas oportunidades que el mundo físico y real, con la posibilidad de crear nuevos negocios, micropagos e, incluso, una economía propia. También, plantea la perspectiva de diseñar aplicaciones prácticas, de este modo, se facilitaría el mundo real. Por ejemplo, las reuniones de trabajo se podrían realizar en oficinas virtuales sin que el trabajador se mueva de su casa.

La pregunta más repetida entre las masas digitales es, ¿cuándo será real el metaverso? Actualmente, ya existen pruebas y juegos que emitan el concepto de metaverso, como es el caso de Bloktopia, Zepeto o The Sandbox. A pesar de estos avances, todavía no se cuenta con la tecnología suficiente para hacer realidad la noción final de metaverso. Falta toda la infraestructura en términos de diseño. Este universo a crear todavía no tiene regiones, localidades, ni calles, solo pequeñas habitaciones virtuales que se están empleando a modo de prueba. Durante los próximos años surgirán adaptaciones y pruebas de realidad virtual en los dispositivos móviles.

Oportunidades para el sector asegurador

La llegada del metaverso puede ser una gran ventana para las marcas, sin duda, un espacio comercial con elevado potencial para interactuar directamente con los consumidores. En este contexto, el metaverso se puede convertir en una oportunidad de negocio para las aseguradoras cuya meta principal a la hora de apostar por este universo digital es llegar a un mayor público e, incluso, centrarse en un target más joven.

Los métodos de marketing tradicional no consiguen atraer a los más jóvenes, la Generación Z busca experiencias virtuales más completas. Por lo tanto, las aseguradoras deben enfocar sus objetivos a conseguir un mayor número de interacciones. Del mismo modo, la gamificación para llegar al público joven es crucial, puesto que están acostumbrados a tener experiencias digitales y necesitar ideas sorprendentes para atraer su atención.

Es cierto, que la transformación digital en el sector del seguro poco a poco se va introduciendo de forma dinámica en las campañas de ventas y marketing. Pero tras la llegada del concepto metaverso, los seguros brindan una nueva oportunidad de negocio. Este paradigma comercial llevará a las aseguradoras a ser partícipes de un nuevo espacio para trabajar, captar ventas e invertir.

Gracias al metaverso, las aseguradoras pueden conseguir una presencia continua. Además, al prologar la vida social junto a la profesional, los usuarios explorarán mayor cantidad de áreas y contenido, por ello, el sector asegurador deberá esforzarse por crear contenido de calidad. Del mismo modo, el metaverso se ha diseñado, principalmente, como entorno reactivo para crear interacciones entre los usuarios a tiempo real. Por tanto, las compañías de seguros deben esforzarse para trasladar conferencias, reuniones, presentaciones de productos, etc., en este nuevo entorno digital.

Por otro lado, no hay límites para el metaverso, no hay un número máximo de usuarios, experiencias o mundos, por ello, las aseguradoras cuentan con un amplio paradigma de posibilidades para explorar. No obstante, los usuarios y la Inteligencia Artificial serán creadores activos del metaverso, en este sentido, las compañías de seguros tienen que estar plenamente preparadas para un entorno rápidamente cambiante.

¿Es seguro el metaverso? Riesgos asociados

Debido a que se trata de una tecnología nueva, no existen estudios a largo plazo sobre las verdades implicaciones que pueden llegar a sufrir los usuarios y las empresas que se introducen en el metaverso. Por su naturaleza digital, las acciones en el escenario de metaverso se traducen en datos personales, biométricos, financieros e incluso emocionales, por lo tanto, las aseguradoras deben preocuparse por la seguridad y confidencialidad de sus trámites. A medida que crezca la popularidad de este entorno digital, también crecerá la posibilidad de sufrir ataques cibernéticos.

Por otra parte, los avatares sustituyen la identificación personal, por ello, los datos personales pueden ser copiados, robados, borrados y manipulados. En este contexto, las compañías de seguros deben aumentar la seguridad a la hora de crear seguros personales a nuevos clientes a través del metaverso, la identificación biométrica es una solución para evitar la suplantación de identidad y de este modo, evitar riesgos.

En conclusión, las aseguradoras con mayor intrusión digital y procesos innovadores serán las que lideren este nuevo entorno comercial y social. Además, las compañías podrán captar mayor número de clientes de un modo antes nunca visto, debido al tamaño y la relevancia del metaverso. Para lograr el éxito deben contar con recursos tecnológicos que brinden un servicio digital integral.