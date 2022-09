Este ha sido el último ciberataque que ha llevado a cabo Anonymous contra Rusia

Anonymous es posiblemente el colectivo de cibercriminales más conocido del mundo, y uno de los más activos contra Rusia desde que se inició el conflicto. Ahora, el grupo acaba de atribuirse un ataque a una app de servicios de movilidad llamada Yandex Taxi, con la que han formado un enorme atasco en el centro de Moscú (Rusia).

Los ciberataques pueden venir de muchas formas y colores, y pueden atacar diferentes aspectos, no siempre van en busca de dinero. Hay ocasiones en las que el objetivo de los hackers es causar descontrol y caos más que robar dinero o datos personales.

Eso mismo ocurrió el pasado 1 de septiembre en el centro de la capital rusa, Moscú, cuando cientos y cientos de taxis comenzaron a llegar a la avenida Kutuzovsky Prospeck, causando un enorme atasco en el centro de la ciudad.

El motivo por el que ocurrió esto, fue porque una conocida app en Rusia, llamada Yandex Taxi, muy similar a lo que puede ser Uber o Cabify en España fue hackeada y envió a todos estos conductores a la misma ubicación. Hoy, una cuenta de Twitter que dice pertenecer al colectivo de Anonymous ha atribuido este ataque al grupo, aunque esto no ha sorprendido a muchos ya que Anonymous ya ha llevado a cabo varias acciones contra la administración rusa.

#OpRussia: #Anonymous hacktivists hacked into the systems of #Moscow's largest taxi company "Yandex" on Thursday, sending all their drivers to an address in the capital's centre. https://t.co/eU1K8M2Bf2 — Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) September 4, 2022

Al parecer el ataque no solo lo ha llevado a cabo el colectivo, sino que se habían aliado con parte del Ejército de Tecnología de la Información de Ucrania como parte de su estrategia para crear el caos en el Kremlin.

Por su parte, una portavoz de la compañía afectada declaró en The Verge que el atasco solamente había durado una hora y que los ingenieros estaban trabajando en fortalecer el algoritmo que previene los ataques a la vez que se han mejorado los sistemas para evitar que un incidente como este vuelva a ocurrir.

Recordemos que, desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, Anonymous decidió declararle una "ciber guerra" a Putin. Desde entonces en estos últimos meses hemos visto cosas como el hackeo de la televisión pública rusa para mostrar imágenes de la guerra que no se estaban mostrando o la filtración de informaciones y datos sacados de correos electrónicos de agencias del gobierno.