Esta es la empresa española que podría impulsar la agricultura sostenible en el futuro

Bioo es una empresa española especializada en la transformación biotecnológica que ha presentado un sensor que monitoriza el estado de los cultivos y no requiere ningún tipo de enchufe o pila ya que se carga a partir de los electrones desprendidos por las bacterias en el suelo.

Para conseguir un futuro sostenible en la agricultura, es crucial que se empiecen a utilizar energías y sistemas que sean 100 % verdes a la vez que sigan siendo igual de productivos que los otros. Esta es una tarea complicada ya que la agricultura a pesar de ser crucial para nuestro bienestar, no es un sector en el que haya grandes inversiones.

No obstante, eso no significa que no haya empresas que estén trabajando en este tipo de objetivos, por ejemplo, la barcelonesa Bioo ha desarrollado un sensor sostenible para la agricultura de precisión que funciona a base de materias orgánicas y los fertilizantes del suelo.

La agricultura de precisión es la tecnología que mide e intenta mejorar la productividad agrícola, esta puede ser midiendo la humedad, el PH, la temperatura o cualquier otro aspecto que pueda influir en el crecimiento.

Lo que hace especial a esta tecnología de Bioo es que no requiere pilas de ningún tipo además de que tampoco requieren de una instalación costosa y contaminante, por lo que todo el proceso es siempre 100 % sostenible además de que se ahorran millones de euros en costes.

Esta tecnología se basa en hacer que sea la propia naturaleza la que genera la energía. Para ello el equipo de Bioo utiliza plantas que funcionan como una especie de interruptor biológico ya que genera la bacteria a partir de sustancias orgánicas que se encuentran en el suelo y que más tarde da energía al dispositivo.

Lo mejor de todo es que estos sensores auto recargables se pueden adaptar a diferentes escenarios y escalas, por lo que se pueden aplicar en casi cualquier territorio. Además, otro aspecto en el que incide la compañía es lo económico que es este proyecto, no solo porque te elimina la necesidad de comprar pilas nuevas para el sensor, sino también porque según ellos el doble de barato que las baterías y 10 veces más económico que los paneles solares en sensores agrícolas.