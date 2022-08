PlayStation ya no es solo para consola, ahora también va a por los videojuegos de PC

PlayStation es uno de los fabricantes de consolas más populares del mundo, compite cada día con Xbox, quien es su rival directo, pero eso no quita que la compañía tenga ojos también para abordar otro sector como es el de los videojuegos para PC y haya decidido presentar su propia plataforma para títulos propios para ordenador.

Hoy en día jugar a videojuegos ya no se considera una actividad para niños o para "frikis", cada vez son más personas, sin importar la edad o el género que son aficionados y usuarios activos de este medio de entretenimiento.

Sin duda si alguien piensa en videojuegos y más concreto en una consola, el nombre de PlayStation seguro que aparece, pero eso no quita que la compañía quiera seguir creciendo y diversificando sus acciones.

Ya hace unos meses, Sony anunció que iba a expandirse y que pronto iban a hacer lanzamiento de juegos a gran escala más allá de la PlayStation 5. Esta semana, la compañía ha anunciado su propia página web destinada a títulos para jugar con el PC a través de Steam o Epic Store Games.

En los últimos meses hemos podido comprobar en primera persona, como el catálogo de videojuegos para PC de PlayStation no dejaba de crecer con la llegada de títulos como Days Gone, Horizon Zero Dawn o God of War.

Aunque esta nueva página web, no solo te da el acceso para que puedas comenzar a jugar a un título concreto, sino que ofrece información extra con la herramienta de "Saber más" del título para que los usuarios conozcan más a fondo la historia y funcionamiento de estos

Además de que ofrece el acceso directo a las tiendas virtuales para que puedas hacerte con el juego fácilmente y no solo eso, sino que también dispone de un apartado que ofrece información actualizada sobre los últimos lanzamientos en los que trabaja la compañía para que sus usuarios estén siempre al tanto de lo que va a salir.

Por el momento, podemos saber que pronto, PlayStation va a presentar las versiones para PC de Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales y Uncharted: Legacy Of Thieves Collection. Cualquier duda que tengas erspecto al funcionamiento de esta nueva página web, la misma tiene un apartado con las preguntas y respuestas más comunes.